«Τους θυμάστε;» Ο Νετανιάχου έδειξε στον ΟΗΕ τους παγιδευμένους βομβητές που σκότωσαν μαχητές της Χεζμπολάχ
«Τους θυμάστε;» Ο Νετανιάχου έδειξε στον ΟΗΕ τους παγιδευμένους βομβητές που σκότωσαν μαχητές της Χεζμπολάχ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ότι οι ηγέτες της οργάνωσης είναι νεκροί και το ηθικό της έχει καταρρεύσει
Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά και η Χεζμπολάχ, είχαν κεντρική θέση στην ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να δώσει ένα μικρό σόου, όπως συνηθίζει σχεδόν κάθε φορά που ανεβαίνει στο βήμα.
Οι εχθροί του Ισραήλ δεν κατάφεραν να το καταστρέψουν και με τη βοήθεια των «μεγάλων Αμερικανών φίλων μας», το Ισραήλ έπληξε σφοδρά τη Χαμάς και συνέτριψε τη Χεζμπολάχ, είπε μεταξύ άλλων.
«Θυμάστε τους βομβητές; Η Χεζμπολάχ σίγουρα τους θυμάται», είπε τότε αναφερόμενος στην επιχείρηση κατά την οποία ανατινάχθηκαν οι βομβητές που κατείχαν μέλη της Χεζμπολάχ.
Είπε ότι οι ηγέτες της Χεζμπολάχ είναι νεκροί και το ηθικό της έχει καταρρεύσει και απαρίθμησε αυτούς που έχει εξοντώσει το Ισραήλ.
Όσοι απομένουν «προσπαθούν απεγνωσμένα να ανασυνταχθούν» και να δολοφονήσουν τον εβραϊκό λαό κάθε μέρα, ειδικά στη Δυτική Όχθη, ισχυρίστηκε για να επισημάνει ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν καλύπτεται από τον διεθνή Τύπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»
«Οι εχθροί μας περίμεναν να καταρρεύσουμε. Αντ’ αυτού, σηκωθήκαμε και πολεμήσαμε σαν λιοντάρια», είπε εν μέσω χειροκροτημάτων.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να δώσει ένα μικρό σόου, όπως συνηθίζει σχεδόν κάθε φορά που ανεβαίνει στο βήμα.
Οι εχθροί του Ισραήλ δεν κατάφεραν να το καταστρέψουν και με τη βοήθεια των «μεγάλων Αμερικανών φίλων μας», το Ισραήλ έπληξε σφοδρά τη Χαμάς και συνέτριψε τη Χεζμπολάχ, είπε μεταξύ άλλων.
«Θυμάστε τους βομβητές; Η Χεζμπολάχ σίγουρα τους θυμάται», είπε τότε αναφερόμενος στην επιχείρηση κατά την οποία ανατινάχθηκαν οι βομβητές που κατείχαν μέλη της Χεζμπολάχ.
Κρατούσε δε στο αριστερό του χέρι έναν από αυτούς τους βομβητές.
Netanyahu brought a beeper to the UNGA:— Clash Report (@clashreport) September 24, 2026
You remember the beepers? Remember these things? Remember them?
Well, I can tell you this, Hezbollah certainly remembers them. pic.twitter.com/gAQBA8F84w
Είπε ότι οι ηγέτες της Χεζμπολάχ είναι νεκροί και το ηθικό της έχει καταρρεύσει και απαρίθμησε αυτούς που έχει εξοντώσει το Ισραήλ.
Όσοι απομένουν «προσπαθούν απεγνωσμένα να ανασυνταχθούν» και να δολοφονήσουν τον εβραϊκό λαό κάθε μέρα, ειδικά στη Δυτική Όχθη, ισχυρίστηκε για να επισημάνει ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν καλύπτεται από τον διεθνή Τύπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»
«Οι εχθροί μας περίμεναν να καταρρεύσουμε. Αντ’ αυτού, σηκωθήκαμε και πολεμήσαμε σαν λιοντάρια», είπε εν μέσω χειροκροτημάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα