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Ο Αντετοκούνμπο παραμένει στην ελίτ: Πέμπτος κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ, σύμφωνα με το ESPN
Ο Αντετοκούνμπο παραμένει στην ελίτ: Πέμπτος κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ, σύμφωνα με το ESPN
Το ESPN τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πέμπτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ της φετινής σεζόν
Για ακόμη μία χρονιά, το ESPN παρουσίασε τη δική του κατάταξη με τους κορυφαίους παίκτες του NBA της φετινής σεζόν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται για ακόμη μία φορά πολύ ψηλά στη λίστα.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ καταλαμβάνει την 5η θέση, σε μια περίοδο που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Μετά από μια εντυπωσιακή πολυετή παρουσία στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται πλέον να αγωνιστεί με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας μπροστά του μια νέα πρόκληση.
Το ESPN αναγνωρίζει πως, παρά τις δυσκολίες της περσινής σεζόν, ο 31χρονος φόργουορντ εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο την πορεία μιας ομάδας.
Η περσινή σεζόν και το μεγάλο ερωτηματικό
Ο βασικός λόγος που ο Αντετοκούνμπο δεν βρέθηκε ακόμη ψηλότερα στην κατάταξη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.
Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε μόλις σε 36 παιχνίδια με τους Μπακς, γεγονός που επηρέασε τόσο τη συνολική του παρουσία όσο και τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση των κορυφαίων ατομικών βραβείων.
Παρόλα αυτά, οι αριθμοί του παρέμειναν σε επίπεδο που επιβεβαιώνει την ποιότητά του. Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι να παραμείνει υγιής και να επιστρέψει σε μια πλήρη αγωνιστική σεζόν, προκειμένου να δείξει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφαία φάση της καριέρας του.
Γιόκιτς στην κορυφή
Στην κορυφή της λίστας του ESPN βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς, ενώ στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ της Οκλαχόμα, ενώ τέταρτος είναι ο Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς.
Στις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας βρίσκονται οι Τζέιλεν Μπράνσον, Άντονι Έντουαρντς, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέισον Τέιτουμ και Ντόνοβαν Μίτσελ.
Η 5η θέση του Αντετοκούνμπο επιβεβαιώνει πως, παρά τα προβλήματα της προηγούμενης σεζόν, παραμένει σταθερά ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μαϊάμι και στο πώς θα εξελιχθεί το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
«Ο Αντετοκούνμπο συνέχισε να καταγράφει στατιστικά επιπέδου MVP την περασμένη σεζόν, ωστόσο δεν βρέθηκε στην πρώτη τετράδα της ψηφοφορίας για το βραβείο για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια, καθώς έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού. Ο 31χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια κατά την τελευταία του χρονιά στους Μπακς και ξεκινά τη θητεία του στους Χιτ έχοντας την ανάγκη να αποδείξει ότι διανύει ακόμα την ακμή της καριέρας του και ότι μπορεί να παραμείνει υγιής. Εφόσον ισχύουν και τα δύο τη σεζόν 2026-27, ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει ένας από τους ελάχιστους παίκτες που είναι σε θέση να έχουν μέσο όρο 30 πόντων και 10 ριμπάουντ, όντας παράλληλα ο κορυφαίος της ομάδας του στις ασίστ», αναφέρει το ΕSPN.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ καταλαμβάνει την 5η θέση, σε μια περίοδο που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Μετά από μια εντυπωσιακή πολυετή παρουσία στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται πλέον να αγωνιστεί με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας μπροστά του μια νέα πρόκληση.
Το ESPN αναγνωρίζει πως, παρά τις δυσκολίες της περσινής σεζόν, ο 31χρονος φόργουορντ εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο την πορεία μιας ομάδας.
Η περσινή σεζόν και το μεγάλο ερωτηματικό
Ο βασικός λόγος που ο Αντετοκούνμπο δεν βρέθηκε ακόμη ψηλότερα στην κατάταξη συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.
Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε μόλις σε 36 παιχνίδια με τους Μπακς, γεγονός που επηρέασε τόσο τη συνολική του παρουσία όσο και τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση των κορυφαίων ατομικών βραβείων.
Παρόλα αυτά, οι αριθμοί του παρέμειναν σε επίπεδο που επιβεβαιώνει την ποιότητά του. Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι να παραμείνει υγιής και να επιστρέψει σε μια πλήρη αγωνιστική σεζόν, προκειμένου να δείξει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφαία φάση της καριέρας του.
Γιόκιτς στην κορυφή
Στην κορυφή της λίστας του ESPN βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς, ενώ στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.
Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ της Οκλαχόμα, ενώ τέταρτος είναι ο Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς.
Στις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας βρίσκονται οι Τζέιλεν Μπράνσον, Άντονι Έντουαρντς, Κέιντ Κάνινγχαμ, Τζέισον Τέιτουμ και Ντόνοβαν Μίτσελ.
Η 5η θέση του Αντετοκούνμπο επιβεβαιώνει πως, παρά τα προβλήματα της προηγούμενης σεζόν, παραμένει σταθερά ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μαϊάμι και στο πώς θα εξελιχθεί το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
«Ο Αντετοκούνμπο συνέχισε να καταγράφει στατιστικά επιπέδου MVP την περασμένη σεζόν, ωστόσο δεν βρέθηκε στην πρώτη τετράδα της ψηφοφορίας για το βραβείο για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια, καθώς έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμού. Ο 31χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια κατά την τελευταία του χρονιά στους Μπακς και ξεκινά τη θητεία του στους Χιτ έχοντας την ανάγκη να αποδείξει ότι διανύει ακόμα την ακμή της καριέρας του και ότι μπορεί να παραμείνει υγιής. Εφόσον ισχύουν και τα δύο τη σεζόν 2026-27, ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει ένας από τους ελάχιστους παίκτες που είναι σε θέση να έχουν μέσο όρο 30 πόντων και 10 ριμπάουντ, όντας παράλληλα ο κορυφαίος της ομάδας του στις ασίστ», αναφέρει το ΕSPN.
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