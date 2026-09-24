Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Σκαλόνι: «Σκληρό το χτύπημα της ήττας στον τελικό του Μουντιάλ», δείτε βίντεο
Σκαλόνι: «Σκληρό το χτύπημα της ήττας στον τελικό του Μουντιάλ», δείτε βίντεο
Ο προπονητής της εθνικής Αργεντινής αναφέρθηκε στην απώλεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο ενδεχόμενο παραμονής του στον πάγκο της «αλμπισελέστε»
Η Αργεντινή ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση, με την «αλμπισελέστε» να έχει μπροστά της δύο φιλικές αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον να στρέφεται για ακόμη μία φορά γύρω από τον Λιονέλ Μέσι.
Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα αντιμετωπίσει τη Βολιβία στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μπενίν. Η δεύτερη αναμέτρηση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς αναμένεται να αποτελέσει μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του Μέσι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
Ο Σκαλόνι αποκάλυψε: «Πάντα έλεγα πως αυτό το μέρος είναι όνειρο. Δεν υπάρχουν ακόμη νέα, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο. Υπάρχει απόλυτη προθυμία να κάτσουμε και να συζητήσουμε. Προς το παρόν όλα είναι όπως πριν. Υπάρχει σίγουρα η επιθυμία να μείνω εδώ αλλά υπάρχουν ζητήματα που χρειάζεται να συζητήσουμε».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απογοήτευση από την πρόσφατη μεγάλη διοργάνωση, όπου η Αργεντινή δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στον τελικό.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το χτύπημα της μη κατάκτησης του παγκόσμιου τίτλου ήταν βαρύ. Ήμασταν στην πόρτα ενός ακόμα Μουντιάλ. Εάν είναι να αποδώσουμε τιμές στον Λέο Μέσι πρέπει να το κάνουμε τώρα για να νιώσει όλη την αγάπη που του έχουμε».
Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα αντιμετωπίσει τη Βολιβία στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μπενίν. Η δεύτερη αναμέτρηση αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς αναμένεται να αποτελέσει μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του Μέσι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
Ο Σκαλόνι μίλησε για την επιστροφή της ομάδας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά και για το προσωπικό του μέλλον στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε την επιθυμία του να συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της εθνικής ομάδας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική εξέλιξη στις συζητήσεις.
"NO HAY NOVEDADES... ME REUNIRÉ CON EL PRESIDENTE"— TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026
Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección Argentina. pic.twitter.com/iHkL2WhdVG
Ο Σκαλόνι αποκάλυψε: «Πάντα έλεγα πως αυτό το μέρος είναι όνειρο. Δεν υπάρχουν ακόμη νέα, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο. Υπάρχει απόλυτη προθυμία να κάτσουμε και να συζητήσουμε. Προς το παρόν όλα είναι όπως πριν. Υπάρχει σίγουρα η επιθυμία να μείνω εδώ αλλά υπάρχουν ζητήματα που χρειάζεται να συζητήσουμε».
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απογοήτευση από την πρόσφατη μεγάλη διοργάνωση, όπου η Αργεντινή δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στον τελικό.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το χτύπημα της μη κατάκτησης του παγκόσμιου τίτλου ήταν βαρύ. Ήμασταν στην πόρτα ενός ακόμα Μουντιάλ. Εάν είναι να αποδώσουμε τιμές στον Λέο Μέσι πρέπει να το κάνουμε τώρα για να νιώσει όλη την αγάπη που του έχουμε».
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