Το υπέροχο κορεό των Ολλανδών για την πρεμιέρα του Τσάβι στους Οράνιε, φωτογραφία
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Τσάβι κορεό Εθνική Ολλανδίας Εθνική Γερμανίας UEFA Nations League

Το υπέροχο κορεό των Ολλανδών για την πρεμιέρα του Τσάβι στους Οράνιε, φωτογραφία

Οι Ολλανδοί υποδέχθηκαν με έναν διαφορετικό τρόπο τον Τσάβι στον πάγκο των «οράνιε», στο περιθώριο της αναμέτρησης με την Γερμανία

Το υπέροχο κορεό των Ολλανδών για την πρεμιέρα του Τσάβι στους Οράνιε, φωτογραφία
Η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Γερμανία στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων της League A του UEFA Nations League.  Στον πάγκο των «οράνιε» κάθεται για πρώτη φορά ο Τσάβι, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τους Ολλανδούς.

Μάλιστα οι γηπεδούχοι σήκωσαν ένα κορέο με αποδέκτη τον Καταλανό προπονητή, στόχος του οποίου είναι να επαναφέρει την ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών. Στο κορεό οι Ολλανδοί έγραψαν: «Καλωσόρισες Τσάβι».

Δείτε το σχετικό κορεό:

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