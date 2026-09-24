Σκληρό τάκλιν του Τίμπερ στον Χάβερτς - Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Γερμανός, δείτε βίντεο

Στον αγώνα της Γερμανίας με αντίπαλο την Ολλανδία ο Τίμπερ έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Χάβερτς, με τον επιθετικό της Άρσεναλ να γίνεται αναγκαστική αλλαγή