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Σκληρό τάκλιν του Τίμπερ στον Χάβερτς - Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Γερμανός, δείτε βίντεο
Σκληρό τάκλιν του Τίμπερ στον Χάβερτς - Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Γερμανός, δείτε βίντεο
Στον αγώνα της Γερμανίας με αντίπαλο την Ολλανδία ο Τίμπερ έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Χάβερτς, με τον επιθετικό της Άρσεναλ να γίνεται αναγκαστική αλλαγή
Με το… καλημέρα άρχισαν οι δυσκολίες για τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας, καθώς η πρεμιέρα του απέναντι στην Ολλανδία σημαδεύτηκε από ακόμη έναν τραυματισμό.
Μετά τον Τζαμάλ Μουσιάλα, πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Κάι Χάβερτς, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση. Ο επιθετικός της Άρσεναλ δέχθηκε ένα πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στο γόνατο από τον Κουίντεν Τίμπερ και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας τον Κλοπ με ακόμη έναν πονοκέφαλο και ενώ είχε συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης.
Ο Χάβερτς είχε ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης της Γερμανίας, αποτελώντας μία από τις βασικές επιλογές του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού για το πρώτο του παιχνίδι στην τεχνική ηγεσία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Koυίντεν Τίμπερ είναι αδερφός του Γιουριέν, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Κάι Χάβερτς στην Άρσεναλ.
Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού:
Μετά τον Τζαμάλ Μουσιάλα, πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Κάι Χάβερτς, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση. Ο επιθετικός της Άρσεναλ δέχθηκε ένα πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα στο γόνατο από τον Κουίντεν Τίμπερ και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας τον Κλοπ με ακόμη έναν πονοκέφαλο και ενώ είχε συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης.
Ο Χάβερτς είχε ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης της Γερμανίας, αποτελώντας μία από τις βασικές επιλογές του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού για το πρώτο του παιχνίδι στην τεχνική ηγεσία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Koυίντεν Τίμπερ είναι αδερφός του Γιουριέν, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Κάι Χάβερτς στην Άρσεναλ.
Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού:
🚨 Kai Havertz sale de cambio por lesión 🏥— La 12 (@La12129895) September 24, 2026
Países Bajos 🇳🇱 0-0 Alemania 🇩🇪 pic.twitter.com/TWSJC5tJVd
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