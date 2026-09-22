The Football Show: Η εθνική της ευρωπαϊκής ελίτ και το… check point της Super League

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Η εθνική ποδοσφαίρου που προετοιμάζεται για το Nations League και όλα τα νέα για το μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που ετοιμάζονται για την πρεμιέρα στη Euroleague. Επίσης βάζουμε στο… μικροσκόπιο την πορεία Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.Πώς προετοιμάζεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την συμμετοχή της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Τι δηλώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ποια τα όνειρα των διεθνών.Ο… τρόμος που σκορπάει η επίθεση του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού με αιχμή του δόρατος τον Αντρέα Τεττέη.Το… checkpoint του Ολυμπιακού. Ποιοι ξεχωρίζουν από την ομάδα του Αλγουαθίλ.Σε ποιους τομείς εστιάζει ο Μαρκο Νίκολιτς για να δουλέψει στη διακοπή του πρωταθλήματος.Πόσο έτοιμοι είναι οι «αιώνιοι» για το ξεκίνημα της Euroleague. Ποια τα πλάνα Μπαρτζώκα και Ομπράντοβιτς.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον Άρη