Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
The Football Show: Η εθνική της ευρωπαϊκής ελίτ και το… check point της Super League
The Football Show: Η εθνική της ευρωπαϊκής ελίτ και το… check point της Super League
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος
UPD:
Η εθνική ποδοσφαίρου που προετοιμάζεται για το Nations League και όλα τα νέα για το μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που ετοιμάζονται για την πρεμιέρα στη Euroleague. Επίσης βάζουμε στο… μικροσκόπιο την πορεία Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Πώς προετοιμάζεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την συμμετοχή της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Τι δηλώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ποια τα όνειρα των διεθνών.
Ο… τρόμος που σκορπάει η επίθεση του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού με αιχμή του δόρατος τον Αντρέα Τεττέη.
Το… checkpoint του Ολυμπιακού. Ποιοι ξεχωρίζουν από την ομάδα του Αλγουαθίλ.
Σε ποιους τομείς εστιάζει ο Μαρκο Νίκολιτς για να δουλέψει στη διακοπή του πρωταθλήματος.
Πόσο έτοιμοι είναι οι «αιώνιοι» για το ξεκίνημα της Euroleague. Ποια τα πλάνα Μπαρτζώκα και Ομπράντοβιτς.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Πώς προετοιμάζεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την συμμετοχή της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Τι δηλώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ποια τα όνειρα των διεθνών.
Ο… τρόμος που σκορπάει η επίθεση του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού με αιχμή του δόρατος τον Αντρέα Τεττέη.
Το… checkpoint του Ολυμπιακού. Ποιοι ξεχωρίζουν από την ομάδα του Αλγουαθίλ.
Σε ποιους τομείς εστιάζει ο Μαρκο Νίκολιτς για να δουλέψει στη διακοπή του πρωταθλήματος.
Πόσο έτοιμοι είναι οι «αιώνιοι» για το ξεκίνημα της Euroleague. Ποια τα πλάνα Μπαρτζώκα και Ομπράντοβιτς.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Μαζί τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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