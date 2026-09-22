Η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πίτ πουλά τα έργα τέχνης σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες
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Αντζελίνα Τζολί Μπραντ Πιτ Κόρη Παζάρι

Η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πίτ πουλά τα έργα τέχνης σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες

Η Βίβιεν Τζολί χαράσει τη δική της πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο - Στο πλευρό της βρέθηκε ο δίδυμος αδελφός της Νοξ για να τη στηρίξει

Η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πίτ πουλά τα έργα τέχνης σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες
Γεωργία Κοτζιά
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Τα έργα τέχνης της πουλά σε τοπικό παζάρι στο Λος Άντζελες η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ.

Η νεαρή Βίβιεν, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε πως απαρνείται το επίθετο του πατέρα της, φωτογραφήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου σε υπαίθρια αγορά, με τον δίδυμο αδελφό της Νοξ να βρίσκεται στο πλευρό της για να τη στηρίξει.

Η 18χρονη, η οποία σύμφωνα με την Daily Mail δραστηριοποιείται με το όνομα The Tulip Fields, παρουσίασε στο παζάρι μία σειρά από κάρτες με ζωγραφιές της και αυτοκόλλητα, με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 10 έως 25 δολάρια.

Η Βίβιεν Τζολί καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης συνομιλούσε με τους πελάτες της, καταφέρνοντας να πουλήσει πολλά από τα έργα της. Για την περίσταση είχε επιλέξει ένα μαύρο t-shirt και μία μπλε καρό σαλοπέτα, ενώ ο αδελφός της είχε επιλέξει ένα τζιν παντελόνι με κεντημένα λουλούδια και λευκή μπλούζα.

Φωτογραφία άρθρου: AFP
Γεωργία Κοτζιά
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