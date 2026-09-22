Επτά με οχτώ πισώπλατες μαχαιριές δέχθηκε η Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα: Ο δολοφόνος προσπάθησε να αυτοκτονήσει σύμφωνα με τον ιατροδικαστή
Επτά με οχτώ πισώπλατες μαχαιριές δέχθηκε η Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα: Ο δολοφόνος προσπάθησε να αυτοκτονήσει σύμφωνα με τον ιατροδικαστή
Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου διαπίστωσε δύο τραύματα στον τράχηλο της 25χρονης - Την Πέμπτη απολογείται ο καθ' ομολογίαν δράστης
Νέα στοιχεία προκύπτουν για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα έφερε δύο τραύματα στον τράχηλο και επτά με οχτώ πισώπλατες μαχαιριές.
Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, μετέβη το ίδιο βράδυ στο σημείο όπου ξεψύχησε η 25χρονη και πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία. Στη συνέχεια εξέτασε τον 27χρονο δράστη και διαπίστωσε τραύματα τα οποία είναι καταδεικτικά απόπειρας αυτοκτονίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 27χρονος έφερε τραύματα αυτοτραυματισμού στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά. Ένα από αυτά ήταν αρκετά βαθύ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πνεύμονας.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.
Ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 27χρονος, και άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη.
Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο 27χρονος είχε φτάσει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να λύσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφό του.
Το ραντεβού με την 25χρονη, η οποία ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, έγινε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.
Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, μετέβη το ίδιο βράδυ στο σημείο όπου ξεψύχησε η 25χρονη και πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία. Στη συνέχεια εξέτασε τον 27χρονο δράστη και διαπίστωσε τραύματα τα οποία είναι καταδεικτικά απόπειρας αυτοκτονίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 27χρονος έφερε τραύματα αυτοτραυματισμού στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά. Ένα από αυτά ήταν αρκετά βαθύ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πνεύμονας.
Την Πέμπτη η απολογία του 27χρονουΑπό τον εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 27χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη Πηνελόπη το βράδυ της Κυριακής.
Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.
Ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 27χρονος, και άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη.
Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο λόγω οικονομικής αδυναμίας.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο 27χρονος είχε φτάσει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να λύσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφό του.
Το ραντεβού με την 25χρονη, η οποία ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, έγινε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.
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