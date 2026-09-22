Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ηράκλειο: Πάνω από 100 πυροβολισμοί σε αρραβώνα, στο σπίτι βρέθηκαν όπλο και εκατοντάδες σφαίρες
Ηράκλειο: Πάνω από 100 πυροβολισμοί σε αρραβώνα, στο σπίτι βρέθηκαν όπλο και εκατοντάδες σφαίρες
Καταγγελίες κατοίκων κινητοποίησαν την Αστυνομία – Συνελήφθησαν ο γαμπρός, ο πατέρας και ο αδελφός του
Νέο περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά τις καταγγελίες για περισσότερους από 100 πυροβολισμούς στον αέρα κατά τη διάρκεια αρραβώνα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.
Μετά τις καταγγελίες, σήμερα το πρωί οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Αρχανών – Αστερουσίων και του ΤΑΕ Μεσαράς, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι όπου είχε πραγματοποιηθεί η κοινωνική εκδήλωση.
Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του γαμπρού, του πατέρα του και του αδελφού του, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.
Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τον οπλισμό που εντοπίστηκε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς και τα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν.
Παράλληλα, ελέγχεται αν ο αριθμός των πυροβολισμών που καταγγέλθηκε επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.
Το χειρότερο από όλα όμως σύμφωνα με πληροφορίες είναι πως οι συγγενείς των συλληφθέντων έψαχναν να βρουν ποιος ή, ποιοι έκαναν την... καρφωτή.
Μετά τις καταγγελίες, σήμερα το πρωί οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Αρχανών – Αστερουσίων και του ΤΑΕ Μεσαράς, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι όπου είχε πραγματοποιηθεί η κοινωνική εκδήλωση.
Εντοπίστηκαν εκατοντάδες σφαίρες και συλλήψειςΚατά τη διάρκεια της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν όπλο και εκατοντάδες σφαίρες, ενώ τα ευρήματα μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του γαμπρού, του πατέρα του και του αδελφού του, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.
Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τον οπλισμό που εντοπίστηκε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς και τα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν.
Παράλληλα, ελέγχεται αν ο αριθμός των πυροβολισμών που καταγγέλθηκε επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.
Το χειρότερο από όλα όμως σύμφωνα με πληροφορίες είναι πως οι συγγενείς των συλληφθέντων έψαχναν να βρουν ποιος ή, ποιοι έκαναν την... καρφωτή.
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