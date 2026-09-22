ALPHA: Η μυθοπλασία συνεχίζει δυνατά με το απολαυστικό «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και τη σειρά-φαινόμενο «ΡΙΦΙΦΙ»

Στις 20:00, o δεύτερος κύκλος της αγαπημένης οικογενειακής σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κάνει πρεμιέρα στον ALPHA, με χιούμορ, συναίσθημα και τρεις διαφορετικούς μπαμπάδες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στον πιο απαιτητικό και απρόβλεπτο ρόλο της ζωής τους: αυτόν του πατέρα.

Και στις 22:00, το «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια συνεχίζει την ιστορία επτά ανθρώπων που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν. Επτά διαφορετικές ζωές συναντιούνται γύρω από ένα παράτολμο σχέδιο, σε μια σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, που σε Α΄προβολή από τον ALPHA.

Από την οικογενειακή κωμωδία στην ένταση μιας δυνατής ιστορίας, η μυθοπλασία έχει τον πρώτο λόγο και την Τρίτη στον ALPHA.

20:00 - «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι…μπαμπάδες σας επιστρέφουν με νέα επεισόδια!

Πρεμιέρα απόψε στις 20:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο κάνει ο δεύτερος κύκλος της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» που αγαπήθηκε και μπήκε στις καρδιές των τηλεθεατών από την πρώτη στιγμή. Τα «τρία μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής, επιστρέφουν δριμύτεροι για νέες φανταστοθαυμάσιες και συχνά αστείες περιπέτειες. Με τις ίδιες πριγκίπισσες του Παραμυθιού στο πλευρό τους αλλά νέους «Κακούς Λύκους» και δράκους του παραμυθιού να στέκονται εμπόδιο στην ευτυχία τους και να απαιτούν από τα Μπαμπαδάκια και τις συντρόφους τους να ριχτούν στον αγώνα για μια ακόμα φορά! Στο πρώτο διπλό επεισόδιο της σεζόν θα δούμε τα «τρία μπαμπαδάκια» να επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο που τους ένωσε για μία ακόμα «Μέρα του Πατέρα» στην οποία θα φορέσουν στολές και πάλι. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα ντυθούν λουλούδια, αλλά δε χρειάζεται να μαδήσει κανείς Μαργαρίτα για να πάρει απάντηση για το ότι για μια ακόμα φορά η γιορτή των μπαμπάδων στο νηπιαγωγείο θα τους βάλει σε καινούριες περιπέτειες!

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Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Κόρα Καρβούνη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media

Based upon Telefe's "Sres. Papis", written by Marcela Guerty, Pamela Rementería, Cecilia Guerty & Pablo Junovich.

Produced under license from Televisión Federal SA - Telefe.

22:00 – «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια: Απόψε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς-φαινόμενο σε Α΄ τηλεοπτική προβολή!

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν.

Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας. Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό και πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Επτά άνθρωποι. Επτά διαφορετικές ζωές. Ένα κοινό τραύμα.

Άνθρωποι που έχασαν οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή την ίδια τους την ελευθερία. Άνθρωποι που το σύστημα άφησε πίσω.

Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας.

Όλοι τους, όμως, έχουν έναν λόγο να ρισκάρουν τα πάντα.

Η ομάδα οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει αδύνατο να πετύχει. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβουν ένα τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή ακόμη και να σκοτωθούν. Στόχος τους, ο υπόγειος χώρος θυρίδων μιας τράπεζας.

Κόντρα σε κάθε πιθανότητα, καταφέρνουν το ακατόρθωτο και πραγματοποιούν μια ληστεία που έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «το ριφιφί του αιώνα». Πίσω, όμως, από το μεγάλο σχέδιο βρίσκονται οι προσωπικές ιστορίες επτά ανθρώπων. Και η αρχή γίνεται με μία γυναίκα.

Απόψε στο δεύτερο επεισόδιο: Η Όλγα στο ζαχαροπλαστείο κλείνει κοινό ραντεβού με τους τρεις άντρες που τους έχει συστηθεί με άλλο όνομα και ως άλλη περσόνα και κάτω από τα έκπληκτα βλέμματά τους, τους εξηγεί τον λόγο που τους προσέγγισε. Τους ζητάει να την βοηθήσουν να ληστέψει την τράπεζα Ανάπτυξης που βρίσκεται απέναντι από το ζαχαροπλαστείο. Φεύγει αφήνοντάς τους να αποφασίσουν. Έπειτα ζητάει την βοήθεια και την σύμπραξη του Μανώλη, του πρώην συνεταίρου του άντρα της σε μάντρα με υλικά οικοδομών και κείνος μετά τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, δέχεται, απελπισμένος από τα προσωπικά του ζόρια αλλά και δεσμευμένος από μία υπόσχεση που της είχε δώσει στο παρελθόν.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Μουσική: Ted Reglis

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: COSMOTE TV

Cast: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Συμμετέχουν: Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαϊδης.

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