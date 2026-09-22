Μυτιληναίος: Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα για να σώσει την ανταγωνιστικότητά της
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METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος

Μυτιληναίος: Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα για να σώσει την ανταγωνιστικότητά της

Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση ζητά ο επικεφαλής της Metlen - Παρέμβαση για τις δηλώσεις φον ντερ Λάιεν και τις κρίσιμες πρώτες ύλες - Επίκληση στην έκθεση Ντράγκι

Μυτιληναίος: Η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα για να σώσει την ανταγωνιστικότητά της
Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σχολιάζοντας την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζει ότι το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ εξαρτάται από τη μετουσίωση των στρατηγικών σε πραγματικές επενδύσεις.

Με ανάρτησή του στο LinkedIn, χαρακτηρίζει θετική την πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρίσιμων Πρώτων Υλών, τονίζοντας την ανάγκη μετάβασης από τον εντοπισμό των αδυναμιών στην ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων (εξόρυξη, επεξεργασία, ανακύκλωση) και στις διεθνείς συνεργασίες.
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Ο ίδιος επισημαίνει ότι η τελική κατάσταση της πράσινης μετάβασης διαφέρει από τη μεταβατική περίοδο. Καθώς η ΕΕ θα συνεχίσει να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το 2030 και το 2035, οι υδρογονάνθρακες θα επηρεάζουν άμεσα το κόστος ενέργειας και τη βιομηχανία.

Επικαλούμενος και την έκθεση Ντράγκι, σημειώνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιμένει την ολοκλήρωση των υποδομών για να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητά της. Ζητά μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή στρατηγική με κοινή χρηματοδότηση, αντί για αποσπασματικά εθνικά μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα είναι η προϋπόθεση για να επιτευχθεί η μετάβαση και όχι το αποτέλεσμά της.

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