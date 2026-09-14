Η επιτροπή διαιτησίας της Premier League ανακοίνωσε ότι το νικητήριο γκολ του Χάαλαντ στο ντέρμπι της Σίτι με τη Γιουνάιτεντ δεν έπρεπε να μετρήσει
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Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γκολ Έρλινγκ Χάαλαντ VAR

Η επιτροπή διαιτησίας της Premier League ανακοίνωσε ότι το νικητήριο γκολ του Χάαλαντ στο ντέρμπι της Σίτι με τη Γιουνάιτεντ δεν έπρεπε να μετρήσει

«Το θεωρούμε σφάλμα κρίσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής που κάνει λόγο για «επανεξέταση του περιστατικού»

Η επιτροπή διαιτησίας της Premier League ανακοίνωσε ότι το νικητήριο γκολ του Χάαλαντ στο ντέρμπι της Σίτι με τη Γιουνάιτεντ δεν έπρεπε να μετρήσει
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Νέα δεδομένα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς το αρμόδιο σώμα για τους διαιτητές στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας, παραδέχθηκε «λάθος κρίσης» στη φάση του γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ που χάρισε τη νίκη στους Πολίτες απέναντι στη Γιουνάιτεντ.

Η φάση στο 60ό λεπτό έχει προκαλέσει - και όχι άδικα - συζήτηση, με τον Χάαλαντ να σκοράρει και το VAR να εξετάζει το ενδεχόμενο οφσάιντ. Ο έλεγχος έδειξε πως ο Νορβηγός ήταν σε κανονική θέση και έτσι το γκολ μέτρησε κανονικά, με την Premier League να εξηγεί αργότερα μέσω ανάρτησης πως ο εκτεθειμένος Έντσο Φερνάντες «δεν έπαιξε τη μπάλα» στη φάση του γκολ.



Ωστόσο το επίσημο σώμα που είναι υπεύθυνο για τη διαιτησία στους αγώνες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είχε διαφορετική άποψη σχετικά με τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε οφσάιντ. Ο Αργεντινός δεν έκανε μεν επαφή με την μπάλα, όμως το σώμα διαιτησίας έκρινε πως η θέση του θα μπορούσε να επηρεάσει τη φάση.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση, το VAR δεν αξιολόγησε σωστά την φάση, καθώς θα έπρεπε να είχε κληθεί ο Μάικλ Όλιβερ στο μόνιτορ για να ελέγξει την θέση και την επιρροή του Έντσο Φερνάντες στο γκολ νίκης.



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«Μετά το περιστατικό στο 60ό λεπτό της κυριακάτικης αναμέτρησης της Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μάντσεστερ Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», μπορούμε να δώσουμε διευκρινίσεις σχετικά με το γκολ που κατακυρώθηκε στον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η απόφαση στον αγωνιστικό χώρο ήταν ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ — αυτό ελέγχθηκε από το VAR και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κανονική θέση.

Στην ίδια επίθεση, διαπιστώθηκε ότι ο Έντσο Φερνάντες δεν έπαιξε την μπάλα και, επομένως, το αν υπάρχει παράβαση οφσάιντ είναι θέμα κρίσης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, το VAR δεν αναγνώρισε την πιθανή επίδραση της θέσης του και θα έπρεπε να είχε συστήσει επανεξέταση της φάσης από τον διαιτητή μέσω της οθόνης.

Έχουμε επικοινωνήσει απόψε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να αναγνωρίσουμε αυτό που θεωρούμε ότι ήταν ένα σφάλμα κρίσης. Θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του περιστατικού» τόνισαν χαρακτηριστικά για τη φάση που σήκωσε κουβέντα στην Αγγλία.
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