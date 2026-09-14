«Απόλυτο σινεμά»: Το ρολόι στον τελικό του US Open έδειξε 0:07 και η κάμερα βρήκε τον… Τζέιμς Μποντ, δείτε βίντεο
«Απόλυτο σινεμά»: Το ρολόι στον τελικό του US Open έδειξε 0:07 και η κάμερα βρήκε τον… Τζέιμς Μποντ, δείτε βίντεο
Ο Πιρς Μπρόσναν βρισκόταν στις εξέδρες και ο σκηνοθέτης της μετάδοσης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη
Μία από τις πιο ευρηματικές στιγμές του τελικού του US Open δεν είχε σχέση με κάποιον πόντο. Μόλις το χρονόμετρο έδειξε 0:07, η κάμερα στράφηκε αμέσως στον Πιρς Μπρόσναν, τον ηθοποιό που ενσάρκωσε τον Τζέιμς Μποντ και ταυτίστηκε με τον θρυλικό κωδικό 007.
Το στιγμιότυπο χρειάστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να κλέψει την παράσταση.
Την ώρα που ο τελικός ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Μπεν Σέλτον βρισκόταν σε εξέλιξη, το χρονόμετρο έφτασε στο 0:07. Η τηλεοπτική μετάδοση εστίασε αρχικά στην ένδειξη και αμέσως μετά η κάμερα πέρασε στον Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα από τις εξέδρες.
Η αναφορά στον Τζέιμς Μποντ ήταν άμεση, καθώς το 007 αποτελεί τον διάσημο κωδικό του Βρετανού πράκτορα, τον οποίο ο Μπρόσναν ενσάρκωσε στον κινηματογράφο.
Η στιγμή προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα social media, με τον επίσημο λογαριασμό του US Open να δημοσιεύει το βίντεο και να σχολιάζει: «Η κάμερα από το 0:07 στον Πιρς Μπρόσναν. Απόλυτο σινεμά».
Το έξυπνο τηλεοπτικό εύρημα έγινε γρήγορα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του τελικού.
Ο Γερμανός χρειάστηκε τέσσερα σετ για να λυγίσει τον 23χρονο Αμερικανό και να σηκώσει το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη.
Το στιγμιότυπο χρειάστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να κλέψει την παράσταση.
Την ώρα που ο τελικός ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Μπεν Σέλτον βρισκόταν σε εξέλιξη, το χρονόμετρο έφτασε στο 0:07. Η τηλεοπτική μετάδοση εστίασε αρχικά στην ένδειξη και αμέσως μετά η κάμερα πέρασε στον Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα από τις εξέδρες.
The camera panning from the clock at 0:07 to Pierce Brosnan.— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
Absolute cinema. pic.twitter.com/GBjDETvKZg
Η αναφορά στον Τζέιμς Μποντ ήταν άμεση, καθώς το 007 αποτελεί τον διάσημο κωδικό του Βρετανού πράκτορα, τον οποίο ο Μπρόσναν ενσάρκωσε στον κινηματογράφο.
Η στιγμή προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα social media, με τον επίσημο λογαριασμό του US Open να δημοσιεύει το βίντεο και να σχολιάζει: «Η κάμερα από το 0:07 στον Πιρς Μπρόσναν. Απόλυτο σινεμά».
Το έξυπνο τηλεοπτικό εύρημα έγινε γρήγορα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του τελικού.
Νικητής ο ΖβέρεφΣτο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επικράτησε του Μπεν Σέλτον με 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 και κατέκτησε το US Open.
Ο Γερμανός χρειάστηκε τέσσερα σετ για να λυγίσει τον 23χρονο Αμερικανό και να σηκώσει το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη.
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