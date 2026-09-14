US Open: Θρίαμβος Ζβέρεφ στη Νέα Υόρκη, νίκησε 3-1 τον Σέλτον και κατέκτησε δεύτερο Grand Slam σε λίγους μήνες

Κυρίαρχος στο tie break και 2-0

To πρώτο break έφερε και το σετ για τον Σέλτον

Εμφατική απάντηση Ζβέρεφ και τίτλος

Διαφορετική εικόνα είχε το 2ο σετ. Αν και ο Σέλτον στο 4ο game ξανά με διπλό λάθος έδωσε break point, αυτή τη φορά απέφυγε τη ζημιά, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Ο Αμερικανός με δύο διαδοχικά love game ισοφάρισε σε 3-3 και 4-4, χωρίς όμως να βρίσκει τη δική του ευκαιρία για break.O Zβέρεφ έφθασε στο 5-4 και στο 6-5, ενώ στο 12ο game εξελίχθηκε το πιο ενδιαφέρον στο σετ, ο Ζβέρεφ προηγήθηκε 0-30, ο Σέλτον έκανε το 40-30 και τελικά μετά το 1ο αβαντάζ ισοφάρισε 6-6, με το σετ να κρίνεται στο tie break, όπου ο Ζβέρεφ προηγήθηκε 5-0 και έφθασε με άνεση στο 7-2 και στο κλείσιμο του σετ με 7-6(2).Με τα love game να διαδέχονται το ένα το άλλο, ο Σέλτον προηγήθηκε 2-1 και 3-2. Στο 6ο game o Σέλτον δημιούργησε το πρώτο break point στον τελικό (30-40), όμως ο Ζβέρεφ απέφυγε τον κίνδυνο, ισοφαρίζοντας σε 3-3.Ο Ζβέρεφ ισοφάρισε εκ νέου σε 4-4, με τον Σέλτον να συνεχίζει τα αλάνθαστα game (5-4), αλλά τον Γερμανό να έχει πάντα την απάντηση (5-5).O Aμερικανός έφθασε στο 6-5 και στο 12ο game βρέθηκε να έχει τριπλό set point (0-40) και στη 2η ευκαιρία μετά το λάθος του Γερμανού, ο Σέλτον έφθασε στο break και στην κατάκτηση του σετ με 7-5.Ο Ζβέρεφ με το 3ο break στον τελικό και διατηρώντας άνετα το σερβίς του, προηγήθηκε 2-0 στο 4ο σετ, βάζοντας φρένο στον ενθουσιασμό του Σέλτον και του κοινού.Ο Σέλτον βρέθηκε στο 0-30 στο επόμενο game, όμως το κατέκτησε (2-1) κι έδειξε να βρίσκει ξανά το κουράγιο του.Με άνεση μείωσε σε 3-2, όμως ο Ζβέρεφ με την εμπειρία του είχε τον έλεγχο και με love game έκανε το 4-2, με νέο break έκανε το 5-2 κι απέναντι στον απογοητευμένο Σέλτον, σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-2, κατακτώντας και τον τίτλο.Πηγή:www.gazzetta.gr