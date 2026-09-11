Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο μπάσκετ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο μπάσκετ
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Δύο φιλικοί αγώνες μπάσκετ κυριαρχούν σήμερα στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Η αρχή γίνεται στις 20:00 με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για το 2nd International Tournament Rhodes 2026.
Μια ώρα μετά (21:00) έχει προγραμματιστεί το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.
Η αρχή γίνεται στις 20:00 με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για το 2nd International Tournament Rhodes 2026.
Μια ώρα μετά (21:00) έχει προγραμματιστεί το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- 17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τσεχία – Ελλάδα (CEV EuroVolley 2026)
- 19:30: Novasports 3HD | Ντάρμσταντ – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)
- 20:00: Action 24 | Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
- 21:00: Novasports 2HD | Άλκμααρ – Βίλεμ (Eredivisie)
- 21:00: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (Μπάσκετ)
- 21:30: Novasports Prime | Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε (Bundesliga)
- 21:45: Magenta Sport 5 | Στενχάουσμιουρ – Χαρτς (Premier Sports Cup)
- 21:45: Magenta Sport 2 | Βενέτσια – Φιορεντίνα (Serie A)
- 22:00: Magenta Sport 3 | Γουέστ Χαμ – Ρέξαμ (EFL Championship)
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