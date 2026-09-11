Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο μπάσκετ
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ερυθρός Αστέρας

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο μπάσκετ

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα φιλικά Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στο μπάσκετ
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Δύο φιλικοί αγώνες μπάσκετ κυριαρχούν σήμερα στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Η αρχή γίνεται στις 20:00 με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για το 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Μια ώρα μετά (21:00) έχει προγραμματιστεί το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

  • Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • 17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τσεχία – Ελλάδα (CEV EuroVolley 2026)
  • 19:30: Novasports 3HD | Ντάρμσταντ – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)
  • 20:00: Action 24 | Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
  • 21:00: Novasports 2HD | Άλκμααρ – Βίλεμ (Eredivisie)
  • 21:00: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (Μπάσκετ)
  • 21:30: Novasports Prime | Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε (Bundesliga)
  • 21:45: Magenta Sport 5 | Στενχάουσμιουρ – Χαρτς (Premier Sports Cup)
  • 21:45: Magenta Sport 2 | Βενέτσια – Φιορεντίνα (Serie A)
  • 22:00: Magenta Sport 3 | Γουέστ Χαμ – Ρέξαμ (EFL Championship)
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