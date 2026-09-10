Καραλής και Ντουπλάντις χορεύουν κουστουμαρισμένοι πριν από τη μάχη στο Ultimate Championships, δείτε βίντεο
Καραλής και Ντουπλάντις χορεύουν κουστουμαρισμένοι πριν από τη μάχη στο Ultimate Championships, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας επικοντιστής αλλά και οι αντίπαλοι του στη Βουδαπέστη έβαλαν τα καλά τους πριν από τον αγώνα
Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για ακόμα μια μάχη με αντίπαλο τον Μόντο Ντουπλάντις, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη και στο Ultimate Champonships (Παρασκευή 11/9, 21:08).
Θα είναι ο τελευταίος μεγάλος αγώνας της σεζόν στον ανοιχτό στίβο και όλα τα αστέρια της υφηλίου θα είναι εκεί για να κυνηγήσουν τα ρεκόρ και τα χρήματα.
Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής μαζί με τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν και χρυσό Ολυμπιονίκη έβαλαν τα καλά τους πριν από το μεγάλο αγώνα. Ο Καραλής ανέβασε ένα βίντεο, που εκείνος, ο Ντουπλάντις αλλά και οι υπόλοιποι αθλητές του επί κοντώ εμφανίζονται με τα κοστούμια τους.
Μάλιστα, σε ένα σημείο, ο Σουηδός κάτι φαίνεται να λέει στους υπόλοιπους, με τον Καραλή να γελάει.
Συνολικά στους αγώνες θα αγωνιστούν 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 χώρες, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα των αγωνισμάτων του στίβου παγκοσμίως.
Θα είναι ο τελευταίος μεγάλος αγώνας της σεζόν στον ανοιχτό στίβο και όλα τα αστέρια της υφηλίου θα είναι εκεί για να κυνηγήσουν τα ρεκόρ και τα χρήματα.
Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής μαζί με τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν και χρυσό Ολυμπιονίκη έβαλαν τα καλά τους πριν από το μεγάλο αγώνα. Ο Καραλής ανέβασε ένα βίντεο, που εκείνος, ο Ντουπλάντις αλλά και οι υπόλοιποι αθλητές του επί κοντώ εμφανίζονται με τα κοστούμια τους.
Μάλιστα, σε ένα σημείο, ο Σουηδός κάτι φαίνεται να λέει στους υπόλοιπους, με τον Καραλή να γελάει.
Συνολικά στους αγώνες θα αγωνιστούν 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 χώρες, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα των αγωνισμάτων του στίβου παγκοσμίως.
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