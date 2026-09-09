Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Έρχεται το Ultimate Championships στη Βουδαπέστη: Πότε αγωνίζονται Καραλής, Τεντόγλου
Έρχεται το Ultimate Championships στη Βουδαπέστη: Πότε αγωνίζονται Καραλής, Τεντόγλου
Οι δύο Έλληνες Ολυμπιονίκες κλείνουν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας την σεζόν τους στον ανοιχτό στίβο
Με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 31 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη το «Ultimate Championships».
Είναι ο τελευταίος μεγάλος αγώνας της σεζόν στον ανοιχτό στίβο και όλα τα αστέρια της υφηλίου θα είναι εκεί για να κυνηγήσουν τα ρεκόρ και τα χρήματα.
Ανάμεσά τους ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Μανόλο θ' αγωνιστεί την Παρασκευή (11/9) στις 21:08 στον τελικό του επί κοντώ και θα έχει απέναντί του τον Μόντο Ντουπλάντις.
Από την άλλη ο Μίλτος Τεντόγλου θα κατέβει στον τελικό του μήκους ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (12/9) στις 20:44.
Συνολικά στους αγώνες θα δούμε 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 χώρες, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα των αγωνισμάτων του στίβου παγκοσμίως.
Είναι ο τελευταίος μεγάλος αγώνας της σεζόν στον ανοιχτό στίβο και όλα τα αστέρια της υφηλίου θα είναι εκεί για να κυνηγήσουν τα ρεκόρ και τα χρήματα.
Ανάμεσά τους ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Μανόλο θ' αγωνιστεί την Παρασκευή (11/9) στις 21:08 στον τελικό του επί κοντώ και θα έχει απέναντί του τον Μόντο Ντουπλάντις.
Από την άλλη ο Μίλτος Τεντόγλου θα κατέβει στον τελικό του μήκους ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (12/9) στις 20:44.
Συνολικά στους αγώνες θα δούμε 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 χώρες, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα των αγωνισμάτων του στίβου παγκοσμίως.
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