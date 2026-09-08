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Ολυμπιακός: Θλάση ο Πιρόλα, εκτός με ΟΦΗ και «τρέχει» για τη Γιαγκελόνια
Ολυμπιακός: Θλάση ο Πιρόλα, εκτός με ΟΦΗ και «τρέχει» για τη Γιαγκελόνια
Ο Ιταλός στόπερ θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά
Η συμμετοχή του Λορέντσο Πιρόλα στο ματς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ιταλού αμυντικού επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του.
Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Πιρόλα μετά την αναγκαστική αλλαγή του στον αγώνα με τον Βόλο έδειξε θλάση πρώτου βαθμού. Ως εκ τούτου, ο Ιταλός στόπερ τίθεται εκτός πλάνων για την προσεχή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, την Παρασκευή (12/9, 19:00).
Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων». Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός στόπερ θα ακολουθήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να προλάβει το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια.
Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Πιρόλα μετά την αναγκαστική αλλαγή του στον αγώνα με τον Βόλο έδειξε θλάση πρώτου βαθμού. Ως εκ τούτου, ο Ιταλός στόπερ τίθεται εκτός πλάνων για την προσεχή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, την Παρασκευή (12/9, 19:00).
Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων». Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός στόπερ θα ακολουθήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να προλάβει το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια.
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