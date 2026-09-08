Ολυμπιακός: Θλάση ο Πιρόλα, εκτός με ΟΦΗ και «τρέχει» για τη Γιαγκελόνια
SPORTS
Ολυμπιακός Λορέντσο Πιρόλα

Ολυμπιακός: Θλάση ο Πιρόλα, εκτός με ΟΦΗ και «τρέχει» για τη Γιαγκελόνια

Ο Ιταλός στόπερ θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά

Ολυμπιακός: Θλάση ο Πιρόλα, εκτός με ΟΦΗ και «τρέχει» για τη Γιαγκελόνια
Η συμμετοχή του Λορέντσο Πιρόλα στο ματς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ιταλού αμυντικού επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό του.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Πιρόλα μετά την αναγκαστική αλλαγή του στον αγώνα με τον Βόλο έδειξε θλάση πρώτου βαθμού. Ως εκ τούτου, ο Ιταλός στόπερ τίθεται εκτός πλάνων για την προσεχή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, την Παρασκευή (12/9, 19:00).

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων». Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός στόπερ θα ακολουθήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να προλάβει το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια.

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης