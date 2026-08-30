Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Πολύ κοντά στη Σάντος ο Ροντινέι, εκκρεμεί η συμφωνία με τον Ολυμπιακό
Πολύ κοντά στη Σάντος ο Ροντινέι, εκκρεμεί η συμφωνία με τον Ολυμπιακό
Ο 34χρονος φουλ μπακ τα έχει βρει σε όλα με τη βραζιλιάνικη ομάδα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2,5 χρόνια
Πολύ κοντά στον επαναπατρισμό του και στην έξοδο από τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ροντινέι καθώς έχει συμφωνήσει με τη Σάντος για συμβόλαιο 2,5 χρόνων.
Σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές, ο 34χρονος φουλ μπακ τα έχει βρει σε όλα με τη Σάντος για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά όχι με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο απομένει το τελικό «οκ» προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal καθώς ο ίδιος είχε συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο.
Ο Ροντινέι μετρά 3,5 χρόνια παρουσίας στους Πειραιώτες έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League ενώ έχει στο παλμάρε του 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 12 γκολ και 28 ασίστ.
Πηγή: gazzeta.gr
Σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές, ο 34χρονος φουλ μπακ τα έχει βρει σε όλα με τη Σάντος για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά όχι με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο απομένει το τελικό «οκ» προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal καθώς ο ίδιος είχε συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο.
Ο Ροντινέι μετρά 3,5 χρόνια παρουσίας στους Πειραιώτες έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League ενώ έχει στο παλμάρε του 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 12 γκολ και 28 ασίστ.
Πηγή: gazzeta.gr
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