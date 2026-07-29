Champions League: Το... παραμύθι της Άαρχους στέλνει την ΑΕΚ στους ισχυρούς
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Άαρχους ΑΕΚ Champions League

Champions League: Το... παραμύθι της Άαρχους στέλνει την ΑΕΚ στους ισχυρούς

Η ομάδα της Δανίας ανέτρεψε την εντός έδρας ήττα 3-0 από την Πολωνική Λεχ Πόζναν, επικρατώντας 4-1 και με σκορ 4-3 στα πέναλτι πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του CL

Champions League: Το... παραμύθι της Άαρχους στέλνει την ΑΕΚ στους ισχυρούς
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Αυτό που ήθελε η ΑΕΚ κι όμως έγινε. Αν και φάνταζε αδύνατο, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς... ποτέ. 

Η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για τα πλέι οφ του Champions League. Ο ένας αποκλεισμός που ήθελε στο δεύτερο προκριματικό γύρο ήρθε στο Πόζναν σε ένα παιχνίδι, που οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει στο πρώτο ματς 3-0. Κι όμως αποκλείστηκαν για να γίνει το ποδοσφαιρικό χατίρι της ΑΕΚ.

Η Άαρχους, η πρωταθλήτρια Δανίας, απέκλεισε την Λεχ στα πέναλτι και συνεχίζει εκείνη στον τρίτο προκριματικό γύρο. 

Με συγκλονιστικό τρόπο. Με βασικό τον πρώην άσο της Ένωσης, Γιενς Γιόνσον (έγινε αλλαγή στο 70') πέτυχε τρία γκολ στο 90λεπτο και έστειλε το ματς στην παράταση με το 0-3 (Μπεχ 32', Άρνσταντ 55' πεν., Τινγκάγκερ 75').

Στο 95' ο Γιάνγκελο έκανε το 1-3 για την Λεχ αλλά στο 100' ο Κρίστιανσον σκόραρε για το 1-4. 

Το ζευγάρι πήγε στα πέναλτι, η Άαρχους έχασε το πρώτο αλλά ο τερματοφύλακας Κρίστιανσεν έκανε δύο αποκρούσεις και η ομάδα από τη Δανία προκρίθηκε με 4-3. 

Με αποτέλεσμα να στείλει και την ΑΕΚ στους ισχυρούς. 

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ένωσης στα πλέι οφ
 
Τσέλιε – Αραράτ
Κλείσιμο
Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας
ΛΑΣΚ Λίντσερ
Βίκινγκ
Άαρχους – Σαμπάχ

Στα ζευγάρια πιθανός αντίπαλος είναι όποια ομάδα προκριθεί.
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