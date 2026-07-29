Champions League: Το... παραμύθι της Άαρχους στέλνει την ΑΕΚ στους ισχυρούς

Η ομάδα της Δανίας ανέτρεψε την εντός έδρας ήττα 3-0 από την Πολωνική Λεχ Πόζναν, επικρατώντας 4-1 και με σκορ 4-3 στα πέναλτι πήρε την πρόκριση στον 3ο γύρο του CL