Λίσι για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου: «Να απολαύσω την Τούμπα, φανταστικός παίκτης ο Κωνσταντέλιας»
Λίσι για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου: «Να απολαύσω την Τούμπα, φανταστικός παίκτης ο Κωνσταντέλιας»
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ περιμένει πως και πως το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας ενώ απάντησε και για τον Κωνσταντέλια
Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη 3-2 στην Πολωνία, αυτόματα μπαίνει ως φαβορί στη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
Εύκολο δεν είναι τίποτα αλλά ο «Δικέφαλος» κρατά στα χέρια του την υπόθεση πρόκριση.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι τόνισε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (29/7) πως περιμένει το πρώτο εντός έδρας ματς: «Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή ομάδα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε στο πρώτο ματς θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά προετοιμαστήκαμε για αυτό. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα».
Για το πρώτο ματς: «Μου άρεσε πολύ ότι κάποια στιγμές διαχειριστήκαμε καλά τη μπάλα, Ήμασταν ικανοί να κυκλοφορήσουμε γρήγορα τη μπάλα και να την ανακτήσουμε γρήγορα δεν είναι εύκολο αυτό.
Θέλουμε να βελτιώσουμε τα κομμάτια όταν δεν έχουμε τη μπάλα. Στο β' ημίχρονο χάσαμε έδαφος, ήμασταν λίγο πιο κάτω από όσο θέλαμε. Θα θέλαμε να το αλλάξουμε αύριο, είναι ένας στόχος».
Για το τι περιμένει να ζήσει στην Τούμπα: «Είδα πολλά βίντεο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όταν πρωτομίλησα με τον Λέο, έψαχνα να δω βίντεο. Πολύ χαρούμενος για το αυριανό ματς. Το αύριο έρχεται, θα προσπαθήσω να το απολαύσω».
Για το πως αισθάνεται για το γεγονός, πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να προκριθεί: «Δεν νιώθω άγχος, νιώθω χαρά. Όταν επέλεξα να γίνω κόουτς ήξερα ότι θα έχει άγχος. Όλοι θέλουν να παίξουν τέτοιου είδους παιχνίδια στην Ευρώπη.
Δεν υπάρχει πίεση. Είναι συναισθήματα που θέλεις να ζεις, μακάρι να έχουμε χαρούμενες αναμνήσεις στο τέλος του ματς».
Τι θα πει στους παίκτες πριν το ματς: «Να δώσουν οτιδήποτε έχουν, γιατί θέλουμε να είναι περήφανος ο κόσμος για την ομάδα και ότι θα δει στο αυριανό παιχνίδι. Να ζήσουν το παιχνίδι».
Για το πως είναι οι νέοι παίκτες: «Είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Ο Αρίτζ είναι καλύτερα, ο Σανταμαρία και ο Παντελής είναι το ίδιο καλά, ίσως όχι ο Τάχα Άλι.
Όλοι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και έτοιμοι να παίξουν».
Ο Λίσι ρωτήθηκε και για τον Κωνσταντέλια: «Ο Κωνσταντέλιας είναι φανταστικός παίκτης, τον γνωρίζουμε όλοι. Από την άλλη, ο Πονομαρένκο είναι εξαιρετικός παίκτης, έχουν κάποιους πολύ καλούς νέους παίκτες.
Πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει ότι δείχνει σε κάθε ματς και σε κάθε προπόνηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και αυτός είναι χαρούμενος που τον στηρίζει η ομάδα να γίνει καλύτερος».
Μύθου: «Να πάμε καλύτερα από πέρυσι»
Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Ανέστης Μύθου: «Ο στόχος είναι σίγουρα να πάμε καλύτερα ως ομάδα από ότι πέρσι. Το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και να κερδίσουμε τον αγώνα με την Ντινάμο.
Η χαρά και η ανυπομονησία κυριαρχούν. Περιμένουμε όλοι πως και πως τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας».
Για τις διαφορές σε σχέση με τον Λουτσέσκου: «Αυτά είναι πράγματα που μένουν στα αποδυτήρια. Ο κάθε προπονητής δίνει τις δικές του οδηγίες, έχει την δική του νοοτροπία όποτε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν».
Για τον εαυτό του: «Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος. Μπορώ να δείξω το ταλέντο μου πιο εύκολα στον αγωνιστικό χώρο».
Εύκολο δεν είναι τίποτα αλλά ο «Δικέφαλος» κρατά στα χέρια του την υπόθεση πρόκριση.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι τόνισε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (29/7) πως περιμένει το πρώτο εντός έδρας ματς: «Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή ομάδα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε στο πρώτο ματς θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά προετοιμαστήκαμε για αυτό. Αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τον αγώνα».
Για το πρώτο ματς: «Μου άρεσε πολύ ότι κάποια στιγμές διαχειριστήκαμε καλά τη μπάλα, Ήμασταν ικανοί να κυκλοφορήσουμε γρήγορα τη μπάλα και να την ανακτήσουμε γρήγορα δεν είναι εύκολο αυτό.
Θέλουμε να βελτιώσουμε τα κομμάτια όταν δεν έχουμε τη μπάλα. Στο β' ημίχρονο χάσαμε έδαφος, ήμασταν λίγο πιο κάτω από όσο θέλαμε. Θα θέλαμε να το αλλάξουμε αύριο, είναι ένας στόχος».
Για το τι περιμένει να ζήσει στην Τούμπα: «Είδα πολλά βίντεο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όταν πρωτομίλησα με τον Λέο, έψαχνα να δω βίντεο. Πολύ χαρούμενος για το αυριανό ματς. Το αύριο έρχεται, θα προσπαθήσω να το απολαύσω».
Για το πως αισθάνεται για το γεγονός, πως ο ΠΑΟΚ πρέπει να προκριθεί: «Δεν νιώθω άγχος, νιώθω χαρά. Όταν επέλεξα να γίνω κόουτς ήξερα ότι θα έχει άγχος. Όλοι θέλουν να παίξουν τέτοιου είδους παιχνίδια στην Ευρώπη.
Δεν υπάρχει πίεση. Είναι συναισθήματα που θέλεις να ζεις, μακάρι να έχουμε χαρούμενες αναμνήσεις στο τέλος του ματς».
Τι θα πει στους παίκτες πριν το ματς: «Να δώσουν οτιδήποτε έχουν, γιατί θέλουμε να είναι περήφανος ο κόσμος για την ομάδα και ότι θα δει στο αυριανό παιχνίδι. Να ζήσουν το παιχνίδι».
Για το πως είναι οι νέοι παίκτες: «Είναι πολύ καλύτερα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Ο Αρίτζ είναι καλύτερα, ο Σανταμαρία και ο Παντελής είναι το ίδιο καλά, ίσως όχι ο Τάχα Άλι.
Όλοι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και έτοιμοι να παίξουν».
Ο Λίσι ρωτήθηκε και για τον Κωνσταντέλια: «Ο Κωνσταντέλιας είναι φανταστικός παίκτης, τον γνωρίζουμε όλοι. Από την άλλη, ο Πονομαρένκο είναι εξαιρετικός παίκτης, έχουν κάποιους πολύ καλούς νέους παίκτες.
Πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει ότι δείχνει σε κάθε ματς και σε κάθε προπόνηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και αυτός είναι χαρούμενος που τον στηρίζει η ομάδα να γίνει καλύτερος».
Μύθου: «Να πάμε καλύτερα από πέρυσι»
Τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Ανέστης Μύθου: «Ο στόχος είναι σίγουρα να πάμε καλύτερα ως ομάδα από ότι πέρσι. Το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και να κερδίσουμε τον αγώνα με την Ντινάμο.
Η χαρά και η ανυπομονησία κυριαρχούν. Περιμένουμε όλοι πως και πως τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας».
Για τις διαφορές σε σχέση με τον Λουτσέσκου: «Αυτά είναι πράγματα που μένουν στα αποδυτήρια. Ο κάθε προπονητής δίνει τις δικές του οδηγίες, έχει την δική του νοοτροπία όποτε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν».
Για τον εαυτό του: «Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος. Μπορώ να δείξω το ταλέντο μου πιο εύκολα στον αγωνιστικό χώρο».
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