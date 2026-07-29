Λίσι για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου: «Να απολαύσω την Τούμπα, φανταστικός παίκτης ο Κωνσταντέλιας»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ περιμένει πως και πως το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας ενώ απάντησε και για τον Κωνσταντέλια