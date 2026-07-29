Η Ρόμα έχει πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και άρχισε τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ
SPORTS
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης Ρόμα Βόλφσμπουγκ

Η Ρόμα έχει πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και άρχισε τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ

Ο Έλληνας διεθνής στόπερ είναι ο παίκτης που θέλουν οι Ρωμαίοι σύμφωνα και με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Η Ρόμα έχει πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και άρχισε τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ
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Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ο πρώτος στόχος της Ρόμα για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. 

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε τις αναφορές και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν από το πρωί της Τετάρτης (29/7) και μάλιστα έκανε λόγο για επαφές των Ιταλών με τη Βόλφσμπουργκ. 
Ο Κουλιεράκης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 με ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ.  

Έχει γράψει 66 ματς με 4 γκολ και 3 ασίστ στην Bundesliga αλλά στο τέλος της φετινής σεζόν και μετά το μπαράζ, η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε. 

Με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί κρούσεις για τους καλύτερους της παίκτες, ανάμεσά τους φυσικά και ο Κουλιεράκης. 

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