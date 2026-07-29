Η Ρόμα έχει πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και άρχισε τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ
Η Ρόμα έχει πρώτο στόχο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη και άρχισε τις επαφές με τη Βόλφσμπουργκ
Ο Έλληνας διεθνής στόπερ είναι ο παίκτης που θέλουν οι Ρωμαίοι σύμφωνα και με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ο πρώτος στόχος της Ρόμα για τη θέση του κεντρικού αμυντικού.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε τις αναφορές και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν από το πρωί της Τετάρτης (29/7) και μάλιστα έκανε λόγο για επαφές των Ιταλών με τη Βόλφσμπουργκ.
Ο Κουλιεράκης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 με ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Έχει γράψει 66 ματς με 4 γκολ και 3 ασίστ στην Bundesliga αλλά στο τέλος της φετινής σεζόν και μετά το μπαράζ, η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε.
Με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί κρούσεις για τους καλύτερους της παίκτες, ανάμεσά τους φυσικά και ο Κουλιεράκης.
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε τις αναφορές και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν από το πρωί της Τετάρτης (29/7) και μάλιστα έκανε λόγο για επαφές των Ιταλών με τη Βόλφσμπουργκ.
Ο Κουλιεράκης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024 με ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Έχει γράψει 66 ματς με 4 γκολ και 3 ασίστ στην Bundesliga αλλά στο τέλος της φετινής σεζόν και μετά το μπαράζ, η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε.
Με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί κρούσεις για τους καλύτερους της παίκτες, ανάμεσά τους φυσικά και ο Κουλιεράκης.
🚨🟡🔴 AS Roma are in club to club talks for Konstantinos Koulierakis as new defender from Wolfsburg.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Negotiations ongoing on both club and player sides, as @teladoiotokyo reported. Player keen on the move. pic.twitter.com/g3JH4In1yT
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