Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου
Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου
Ο Λίσι ανακοίνωσε τους 23 παίκτες που υπολογίζει για τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς
Τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου, ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λίσι μετά το τέλος της προπόνησης.
Ο Ιταλός έχει μαζί τους 23 ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά και τη νίκη 3-2 στο πρώτο ματς στην Πολωνία.
Εκτός είναι οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ αλλά και ο Σορετίρε.
Την αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελούν οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.
Ο Ιταλός έχει μαζί τους 23 ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά και τη νίκη 3-2 στο πρώτο ματς στην Πολωνία.
Εκτός είναι οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ αλλά και ο Σορετίρε.
Την αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελούν οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.
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