Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου
SPORTS
ΠΑΟΚ Ντινάμο Κιέβου Europa League

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου

Ο Λίσι ανακοίνωσε τους 23 παίκτες που υπολογίζει για τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Ντινάμο Κιέβου
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Τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου, ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λίσι μετά το τέλος της προπόνησης. 

Ο Ιταλός έχει μαζί τους 23 ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά και τη νίκη 3-2 στο πρώτο ματς στην Πολωνία. 

Εκτός είναι οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ αλλά και ο Σορετίρε. 

Την αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελούν οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγεφ.
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