Στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό
Στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό
Ο Πορτογάλος μέσος βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να κλείσει και τυπικά η μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους»
Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Ο Πορτογάλος μέσος έρχεται στους «ερυθρόλευκους» για τη φετινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Αυτό που απομένει είναι ο Σα να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και να ανακοινωθεί επίσημα.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που βρίσκομαι εδώ. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και Βραζιλιάνοι που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.
Γνωρίζω τους Τσικίνιο, Ζότα, Κάρμο.
Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου» είπε ο Σα στις πρώτες του δηλώσεις.
Ο Πορτογάλος μέσος έρχεται στους «ερυθρόλευκους» για τη φετινή σεζόν με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Αυτό που απομένει είναι ο Σα να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και να ανακοινωθεί επίσημα.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που βρίσκομαι εδώ. Θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και Βραζιλιάνοι που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει αντίπαλοι, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας ώστε να έρθω εδώ.
Γνωρίζω τους Τσικίνιο, Ζότα, Κάρμο.
Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου» είπε ο Σα στις πρώτες του δηλώσεις.
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