ΠΑΟΚ: Προχωρημένες επαφές με τον Γουιλιάμ Μικελμπρενσί για το δεξί άκρο της άμυνας

Ο Δικέφαλος είναι κοντά στον Γάλλο δεξιό μπακ Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο και αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό υποψήφιο για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας