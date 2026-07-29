ΑΕΚ-Σαμσουνσπόρ 1-2: Ήττα για την Ένωση με ανατροπή στο ντεμπούτο του Μάγερ, δείτε βίντεο

Ο Κροάτης μέσος λίγες ώρες μετά την άφιξη του στην Ολλανδία έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ που αν και προηγήθηκε με τον Ελίασον (14') γνώρισε την πρώτη της ήττα