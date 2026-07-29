Προπονητής Ντινάμο Κιέβου: Καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλά τα πάντα είναι στο χέρι μας

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 την περασμένη Πέμπτη στο Λιούμπλιν της Πολωνίας την Ντινάμο Κιέβου και απέκτησε το προβάδισμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
, αλλά οι Ουκρανοί ήρθαν στην Θεσσαλονίκη αποφασισμένοι για την ανατροπή.
Τουλάχιστον αυτό έδειξε ο προπονητής τους Ίγκορ Κόστιουκ, ο οποίος
«αποθέωσε» τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
Για τις εμπειρίες από την Τούμπα αφού είχε ξαναέρθει το 2019 ως προπονητής της Ντιναμό Κιέβου:
«Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι. Είχαμε δεχθεί 2 γκολ στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος ισορροπήσαμε. Θυμάμαι μια ομάδα πολύ καλή. Υπήρξαν και κάποια γεγονότα που μας κράτησαν στα αποδυτήρια για δύο ώρες.
Για τα προβλήματα που δημιούργησε ο Κωνσταντέλιας: «
Ο ΠΑΟΚ
είναι μια καλή ομάδα, που έκανε ελάχιστα λάθη, κράτησε τις θέσεις του εξαιρετικά, φυσικά αναλύσαμε και βγάλαμε συμπεράσματα ενόψει του αυριανού ματς. Πράγματι ο Κωνσταντέλιας
ήταν σημαντικός παράγοντας, ήταν παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ. Εμείς εντοπίσαμε τα λάθη και ελπίζω να τα διορθώσουμε.»
Για τους τραυματίες της Ντιναμό:
«Ο Καμπάεφ είναι εδώ και προετοιμάζεται, οι υπόλοιποι έμειναν στο Λούμπλιν. Ξέρουμε την ποιότητα του Κεντζιόρα και έχουμε Plan A, Plan B, Plan C. Θα δούμε που θα αγωνιστεί αύριο».
Ο Ίγκορ Κόστιουκ δεν παρέλειψε να δώσει τη δική του άποψη για τον ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι:
«Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα στο ρόστερ του, ήταν εντυπωσιακό το πως εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη μας και σκόραραν. Ξεκινήσαμε καλά. θέλαμε να εκμεταλλευτούμε το ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν μας άφησαν. Πετύχαμε γρήγορο γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και μετά μας γύρισε το παιχνίδι, αυτό μας έριξε ψυχολογικά. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, αύριο είναι ένα άλλο παιχνίδι, ελπίζω να προκριθεί η δική μου ομάδα».
Μπουγιάλσκι: «Καλή και οργανωμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ»
Από την πλευρά του ο αρχηγός της Ντινάμο τόνισε με τη σειρά του:
Για τις καιρικές συνθήκες:
«Ήρθαμε νωρίτερα εδώ για να προσαρμοστούμε είναι διαφορετικές οι συνθήκες σε σχέση με το Λούμπίν, ελπίζω να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε».
Για την Τούμπα και την πίεση του κόσμου:
«Ήρθαμε χθες και είχαμε μια ζεστή υποδοχή από την ουκρανική κοινότητας της πόλης. Όσον αφορά την πίεση καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα στον γηπεδούχο διότι βάζει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ό,τι αντιμετωπίσουμε».
Τα σημεία στα οποία η Ντιναμό πρέπει να παρουσιαστεί βελτιωμένη:
«Από όσο είδα από τον πάγκο ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή, οργανωμένη ομάδα που έχει εξαιρετική άμυνα, έχει εντάσεις γενικότερα. Θα δούμε ποιο θα είναι το αυριανό αποτέλεσμα, είναι άλλο παιχνίδι, είναι στο χέρι μας»