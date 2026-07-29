Παναθηναϊκός: Η αποστολή του Νίστρουπ για τη ρεβάνς με την Πάκσι
Παναθηναϊκός: Η αποστολή του Νίστρουπ για τη ρεβάνς με την Πάκσι
Οι παίκτες που επέλεξε ο Δανός προπονητής για τον αγώνα με τους Ούγγρους, χωρίς εκπλήξεις η ανακοίνωσή του
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την προπόνηση ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης (30/7, 21:30) με την Πάκσι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League.
Χωρίς εκπλήξεις η ανακοίνωση του Δανού προπονητή, που θα έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές.
Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού: «Με απογευματινή προπόνηση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.
Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ».
Χωρίς εκπλήξεις η ανακοίνωση του Δανού προπονητή, που θα έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές.
Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού: «Με απογευματινή προπόνηση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.
Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ».
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