Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior
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Ιστιοπλοΐα

Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior

H Ελλάδα κατέκτησε πέντε χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια στη Λιθουανία

Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior
Τον έναν θρίαμβο μετά τον άλλο πανηγυρίζει η ελληνική ιστιοπλοΐα και κατ’ επέκταση ο ελληνικός αθλητισμός. Στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior με τη συμμετοχή 171 σκαφών από 17 χώρες που ολοκληρώθηκε στη Λιθουανία οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κατέκτησαν 9 μετάλλια!

Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior


Πέντε χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στα U17 ανδρών–mixed και τα τρία μετάλλια ήταν ελληνικά, ενώ στα U17 γυναικών πανηγυρίσαμε το χρυσό και το χάλκινο. Το δε χρυσό δίδυμο των Ι. Παναγόπουλου- Φ. Μπουζάνα έφτασαν σε… χατ τρικ Κατέκτησαν το European Circuit 2026, το παγκόσμιο πρωτάθλημα 2026 και τώρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων 2026! Όπως και στις άλλες κλάσεις Ανάπτυξης, τα Οπτιμιστ, τα Techno και τα ILCA 4, έτσι καιστα 420 η ελληνική ιστιοπλοΐα θεωρείται από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο κι ασφαλώς το μέλλον ανήκει στους σπουδαίους ιστιοπλόους μας.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι εξής ιστιοπλόοι:

Στα U19 mixed οι Ιάσων Παναγόπουλος - Φεβρωνία Μπουζάνα
Στα U19 ανδρών- mixed οι Ιάσων Παναγόπουλος - Φεβρωνία Μπουζάνα.
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Στα U19 γυναικών οι Αθηνά Σουλιώτη - Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου
Στα U17 ανδρών - mixed οι Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης
Στα U17 γυναικών οι Άννα Μαρία Μακρή – Βεσελίνα Τρότσκου


Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior
Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior
Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior
Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior
Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior
Ιστιοπλοΐα: Εννέα μετάλλια για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 420 Junior

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