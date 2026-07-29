Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Γκάμπριελ Μαρτινέλι Γάμος Μουντιάλ 2026 Άρσεναλ Σαντορίνη

Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρωταθλητής της Premier League επέλεξε την Ελλάδα για την τελετή μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ

Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την Σαντορίνη επέλεξε ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι για να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Ισαμπέλα Ρούσο. 

Ο διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός της Άρσεναλ ολοκλήρωσε πρόωρα τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ, μια και η Εθνική του ομάδα αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τη Νορβηγία.  

Η συνέχεια δόθηκε στην Ελλάδα. 

Ο Μαρτινέλι και η Ρούσο παντρεύτηκαν, παρουσία λίγων φίλων (περίπου 40 άτομα) με φόντο την Καλντέρα. 



Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από έξι χρόνια και πέρυσι πήρε την απόφαση να παντρευτεί. Μάλιστα, θα κάνει δύο τελετές. Η μία που έγινε στη Σαντορίνη και θα ακολουθήσει και άλλη στη Βραζιλία με περισσότερους καλεσμένους. 

Φοβερή χρονιά για τον Μαρτινέλι αν εξαιρέσει κανείς το Μουντιάλ. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του ενώ προηγουμένως είχε κατακτήσει και την Premier League με την Άρσεναλ. 

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Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο παραμυθένιος γάμος του Βραζιλιάνου επιθετικού της Άρσεναλ, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στη Σαντορίνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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