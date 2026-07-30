Ισπανικά δημοσιεύματα βάζουν τον Παυλίδη στη λίστα της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι

Ο Βαγγέλης Παυλίδης
συγκαταλέγεται στα ονόματα που εξετάζει η Μπαρτσελόνα
για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι «μπλαουγκράνα» αναζητούν τον παίκτη που θα διαδεχθεί τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην κορυφή της επίθεσης, με την περίπτωση του Έλληνα διεθνή να βρίσκεται στο προσκήνιο.
Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα στην επίθεσή της, ενόψει της αναμενόμενης αποχώρησης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
Πρώτος στόχος των Καταλανών ήταν ο Χουλιάν Άλβαρες, όμως η στάση της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρηση του Αργεντινού επιθετικού, έχει στρέψει τους πρωταθλητές Ισπανίας σε εναλλακτικές λύσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας Diario de Transferencias, μία από αυτές είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τη Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.
Η στάση της Μπενφίκα
Η Μπενφίκα
δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα διεθνή, αρκεί να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι «αετοί» της Λισαβόνας αποτιμούν την αξία του Παυλίδη μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ιβηρική εκτιμάται ότι η παραμονή του στο «Ντα Λουζ» δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.
Ο Παυλίδης πραγματοποίησε εξαιρετική πρώτη σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 30 γκολ σε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, το ενδεχόμενο μεταγραφής του παραμένει ανοιχτό. Στο συμβόλαιό του προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να καταβάλει η Μπαρτσελόνα.