Ισπανικά δημοσιεύματα βάζουν τον Παυλίδη στη λίστα της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι
SPORTS
Μπαρτσελόνα Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα

Ισπανικά δημοσιεύματα βάζουν τον Παυλίδη στη λίστα της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι

Η Μπενφίκα φέρεται να κοστολογεί τον Έλληνα διεθνή επιθετικό στα 40-50 εκατ. ευρώ - Ο 26χρονος επιθετικός προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν με 30 γκολ σε 53 συμμετοχές

Ισπανικά δημοσιεύματα βάζουν τον Παυλίδη στη λίστα της Μπαρτσελόνα για αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι
Ο Βαγγέλης Παυλίδης συγκαταλέγεται στα ονόματα που εξετάζει η Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι «μπλαουγκράνα» αναζητούν τον παίκτη που θα διαδεχθεί τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην κορυφή της επίθεσης, με την περίπτωση του Έλληνα διεθνή να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα στην επίθεσή της, ενόψει της αναμενόμενης αποχώρησης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Πρώτος στόχος των Καταλανών ήταν ο Χουλιάν Άλβαρες, όμως η στάση της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρηση του Αργεντινού επιθετικού, έχει στρέψει τους πρωταθλητές Ισπανίας σε εναλλακτικές λύσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας Diario de Transferencias, μία από αυτές είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τη Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η στάση της Μπενφίκα

Η Μπενφίκα δεν εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα διεθνή, αρκεί να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι «αετοί» της Λισαβόνας αποτιμούν την αξία του Παυλίδη μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ιβηρική εκτιμάται ότι η παραμονή του στο «Ντα Λουζ» δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

Ο Παυλίδης πραγματοποίησε εξαιρετική πρώτη σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 30 γκολ σε 53 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και αποτελώντας έναν από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, το ενδεχόμενο μεταγραφής του παραμένει ανοιχτό. Στο συμβόλαιό του προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να καταβάλει η Μπαρτσελόνα.

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης