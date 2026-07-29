Η Ισπανία θα βγάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την Εθνική ομάδα που κατέκτησε το Μουντιάλ, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ισπανίας Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Η Ισπανία θα βγάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την Εθνική ομάδα που κατέκτησε το Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 2024 μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η Ισπανία θα βγάλει συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ για να τιμήσει την Εθνική ομάδα που κατέκτησε το Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Συλλεκτικό νόμισμα των 5 ευρώ θα εκδοθεί στην Ισπανία, προκειμένου να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνική ομάδα της χώρας. 

Ο θρίαμβος της ομάδας του Ντε Λα Φουέντε στο πρόσφατο Μουντιάλ, έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους άλλωστε. 

Στο ένα μέρος του νομίσματος θα απεικονίζεται ο Βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ' και στο άλλο το Κύπελλο, η σημαία, δύο αστέρια και η αναγραφή «Παγκόσμιοι Πρωταθλητές». 

Για να αποκτήσει κάποιος το επετειακό νόμισμα θα πρέπει να δώσει 60,33 ευρώ. Συνοδεύεται μάλιστα από μια ωραία θήκη.  

Αντίστοιχη κίνηση είχε γίνει στην Ισπανία και το 2024 μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. 


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