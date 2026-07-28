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Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης στο Περού
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Σύλληψη Βιασμός βιασμός ανήλικης

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης στο Περού

Εντοπίστηκε λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το Τορόντο - Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν για βιασμό ανήλικης στο Περού
Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 71χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των Αρχών του Περού για την κατηγορία του βιασμού ανήλικης.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο, και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 71χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2011, στο Περού, εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που είχε με ανήλικη, καθώς και το γεγονός ότι είχε αναλάβει την επίβλεψή της κατά την απουσία των γονιών της, προκειμένου να προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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