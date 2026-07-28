Παπασταύρου: Το υφιστάμενο μοντέλο με πάνω από 700 φορείς διαχείρισης υδάτων δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες

Διευκρίνισε ότι η αποτίμηση των δημοτικών δικτύων θα πραγματοποιείται από ορκωτό ελεγκτή απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι η διαδικασία θα ελέγχεται από την ΕΥΔΑΠ - Αντέδρασαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης

