Πετρέλαιο: Στα 85 δολάρια υποχωρεί το Brent μετά το πάγωμα των εχθροπραξιών ΗΠΑ - Ιράν

Για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την πορεία των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η προοπτική αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η βελτίωση της προσφοράς από άλλες περιοχές άσκησαν πιέσεις στις τιμές.

Το Brent κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών, υποχωρώντας έως 3% στα 85 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι ενδείξεις προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ενίσχυσαν τις προσδοκίες για σταδιακή αποκατάσταση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.





Αναστολή των επιθέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναστείλει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να διέκοψαν αθόρυβα τις επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες συγκρούσεων. Παράλληλα, η Τεχεράνη σταμάτησε τις επιθέσεις αντιποίνων εναντίον αμερικανικών βάσεων σε γειτονικές χώρες, γεγονός που ερμηνεύθηκε από τις αγορές ως ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για την επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Συνομιλίες με τη διαμεσολάβηση του Ομάν

Παράλληλα, Ιρανοί και Ομανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο, επιδιώκοντας να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η πιθανότητα επανεκκίνησης των ενεργειακών εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο περιορίζει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, γεγονός που συνέβαλε στην πτώση των τιμών.

Βελτίωση και στην προσφορά από τη Μαύρη Θάλασσα

Πιέσεις στις τιμές άσκησε και η επανέναρξη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Ο συγκεκριμένος σταθμός αποτελεί βασική δίοδο εξαγωγής πετρελαίου από το Καζακστάν και η λειτουργία του είχε διαταραχθεί πρόσφατα εξαιτίας επιθέσεων ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η αποκατάσταση των εξαγωγών από τον CPC, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, βελτίωσε τις προοπτικές για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές εξελίξεις, καθώς η επιτυχία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλήρη επαναφορά των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο και να διατηρήσει καθοδική πίεση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.