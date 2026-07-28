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Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής
Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής
Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος
Σεισμός μεγέθους 3,8 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28/7 στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στο Άγιο Όρος προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στο Άγιο Όρος προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης.
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