ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, σηκώθηκε ελικόπτερο

Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα Άγιον Όρος

Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής

Στα 5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής
Σεισμός μεγέθους 3,8 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28/7 στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στο Άγιο Όρος προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση  μόλις 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης.

Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης