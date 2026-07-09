Κολίνα: Κανείς δεν μπορεί να επηρεάσει τους διαιτητές, ούτε καν ο πρόεδρος της FIFA

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα
, απάντησε δυναμικά στους ισχυρισμούς ότι οι διαιτητές των αγώνων μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, μετά από υπόνοιες ότι είναι μεροληπτικοί υπέρ της Αργεντινής.
Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου ο Χοσάμ Χασάν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, επέκρινε τον διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ και δήλωσε ότι η ομάδα του «αντιμετωπίστηκε άδικα» κατά τη διάρκεια της ήττας της στη φάση των «16» από την Αργεντινή την περασμένη Τρίτη (7/7).
Ωστόσο, ο Κολίνα, ο πρώην διαιτητής τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου
που εντάχθηκε στη FIFA το 2017, απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ότι οι διαιτητές του δείχνουν εύνοια προς την Αργεντινή ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
«Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η διαιτησία της FIFA
μπορεί να επηρεαστεί από οποιονδήποτε, ούτε καν από τον πρόεδρο της FIFA (Τζάνι Ινφαντίνο)», δήλωσε ο Κολίνα μέσω της ιστοσελίδας της FIFA.
«Ο Τζιάνι Ινφαντίνο
έδειχνε πάντα την πλήρη υποστήριξή του στη "FIFA Team One" (την ανώτατη βαθμίδα διαιτητών), ενώ μας εμπιστεύεται να εργαζόμαστε με πλήρη ανεξαρτησία. Οι διαιτητές λαμβάνουν έντιμες αποφάσεις και, ακριβώς όπως οι παίκτες και οι προπονητές, προσπαθούν πάντα να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
Φυσικά, η εποικοδομητική συζήτηση για τις αποφάσεις θα είναι πάντα μέρος του ποδοσφαίρου, αλλά οι αβάσιμοι ισχυρισμοί δεν έχουν θέση στο άθλημά μας.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ακεραιότητα των διαιτητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να προκληθούν αντιδράσεις που οδηγούν σε απειλές εναντίον των ίδιων και των οικογενειών τους. Αυτό δεν είναι σωστό».
Οι διαμαρτυρίες των Αιγύπτιων εστιαζόταν κυρίως στην ακύρωση του γκολ του Μουστάφα Ζίκο μετά την παρέμβαση του διαιτητή VAR που έκρινε ότι ο Μαραβάν Ατία είχε κάνει φάουλ στον Λισάνδρο Μαρτίνες πριν από την ολοκλήρωση της φάσης.
«Εάν εντοπιστεί φάουλ στη φάση της δημιουργίας (build-up) και κριθεί ότι είχε αντίκτυπο στο γκολ, το VAR
θα συστήσει εξέταση εντός του αγωνιστικού χώρου (on-field review)», πρόσθεσε ο Κολίνα. «Δεν υπάρχει καθορισμένο όριο όσον αφορά είτε την απόσταση από την εστία είτε το χρονικό διάστημα μεταξύ του συμβάντος και του γκολ.
Πιστεύουμε ότι το φάουλ είναι φάουλ. Ανεξάρτητα από το αν το φάουλ φαίνεται "προφανές", εάν ο διαιτητής δεν το είδε στον αγωνιστικό χώρο, το VAR μπορεί να παρέμβει».