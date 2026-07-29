Θρήνος στο Αμάρι για τους πυροσβέστες που χάθηκαν στη φωτιά στο Ρέθυμνο

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Βαρύ είναι το πένθος στο Αμάρι του Ρεθύμνου για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φονική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και παγιδεύτηκαν στις φλόγες.Πρόκειται για τον 58χρονοκαι το 25χρονοπου έπεσαν την ώρα του καθήκοντος.Ο Διαμαντάκης μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης, αναφέρει η patris.gr.«Ήταν άπειρος. Δεν έπρεπε να ήταν στην πρώτη γραμμή», ήταν τα σχόλια των κατοίκων του Φουρφουρά από όπου καταγόταν.Ήταν μάλιστα παιδί πολύτεκνης οικογένειας, γιος του ιερέα της περιοχής.Ο δεύτερος πυροσβέστης (πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα) που έχασε τη ζωή του ήταν από το χωριό Γερακάρι. Ήταν άνθρωπος δραστήριος, πρόεδρος του Πολιτιστικού ΣυλλόγουΟι κηδείες των δύο πυροσβεστών θα γίνουν την Πέμπτη 30 Ιουλίου.Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Παντελή Διαμαντάκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Φουρφουρά.Η κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη θα γίνει στο χωριό του, το Γερακάρι, στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του.