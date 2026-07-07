Στους Χιτ και ο Λεμπρόν Τζέιμς; Το νεύμα και η... «καρδιακή προσβολή» του Αντετοκούνμπο που έριξε λάδι στη φωτιά, δείτε βίντεο
SPORTS
Λεμπρόν Τζέιμς Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ ΛεΜπρόν Τζέιμς

Στους Χιτ και ο Λεμπρόν Τζέιμς; Το νεύμα και η... «καρδιακή προσβολή» του Αντετοκούνμπο που έριξε λάδι στη φωτιά, δείτε βίντεο

«Μπορεί να έχουμε ακόμα μια ελπίδα» είπε σε stream ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Στους Χιτ και ο Λεμπρόν Τζέιμς; Το νεύμα και η... «καρδιακή προσβολή» του Αντετοκούνμπο που έριξε λάδι στη φωτιά, δείτε βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Χιτ ετοιμάζονται να φέρουν και τον Λεμπρόν Τζέιμς στο Μαϊάμι μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Οι φήμες τα τελευταία 24ωρα οργιάζουν με βίντεο του Greek Freak να ρίχνουν - περισσότερο - λάδι στη φωτιά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για τον Λεμπρόν Τζέιμς που είπε στους Λέικερες ότι αποχωρεί από το Λος Άντζελες, ερίζουν συνολικά έξι ομάδες: Οι Σίξερς, οι Καβαλίερς, οι Χιτ, οι Νάγκες, οι Γουόριορς και οι Τίμπεργουλβς.

Από τις έξι ίσως το μεγαλύτερο buzz να προκαλεί τυχόν επιστροφή του Λεμπρόν στο Μαϊάμι ώστε μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να δημιουργήσει εκ νέου τους big 3.

«Φωτιά» στο σενάριο αυτό έβαλαν βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον YouTuber και streamer N3on.

Στο πρώτο ο Giannis ονοματίζει τον Λεμπρόν ως τον GOAΤ του μπάσκετ λέγοντας ότι «ο αθλητής που μου αρέσει να παρακολουθώ περισσότερο είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς». Όταν, δε, ο N3on του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να τους δουν συμπαίχτες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε δήθεν αδιάφορα «στο Μαϊάμι;» κάνοντας στη συνέχεια ένα νεύμα με υπονοούμενο.



Κλείσιμο


Ωστόσο ως απόδειξη ότι «όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά» θεωρείται ένα τρίτο βίντεο από το ίδιο stream στο οποίο ο N3on του έκανε πλάκα ότι μόλις κυκλοφόρησε η «είδηση» πως ο Λεμπρόν υπέγραψε στους Καβαλίερς. Με εμφανή την αγωνία ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ φαίνεται να ρωτάει ξανά και ξανά αν είναι πλάκα. Όταν στο τέλος του αποκαλύπτουν ότι τον τρολάρουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζητά από τον N3on να πιάσει την καρδιά του λέγοντας «μην το κάνεις αυτό, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή.

Ως κερασάκι στην τούρτα, μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λέει χαρούμενος στο βίντεο: «Μπορεί ακόμα να έχουμε μια ελπίδα»

9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης