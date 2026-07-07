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Στους Χιτ και ο Λεμπρόν Τζέιμς; Το νεύμα και η... «καρδιακή προσβολή» του Αντετοκούνμπο που έριξε λάδι στη φωτιά, δείτε βίντεο
Στους Χιτ και ο Λεμπρόν Τζέιμς; Το νεύμα και η... «καρδιακή προσβολή» του Αντετοκούνμπο που έριξε λάδι στη φωτιά, δείτε βίντεο
«Μπορεί να έχουμε ακόμα μια ελπίδα» είπε σε stream ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Οι Χιτ ετοιμάζονται να φέρουν και τον Λεμπρόν Τζέιμς στο Μαϊάμι μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Οι φήμες τα τελευταία 24ωρα οργιάζουν με βίντεο του Greek Freak να ρίχνουν - περισσότερο - λάδι στη φωτιά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για τον Λεμπρόν Τζέιμς που είπε στους Λέικερες ότι αποχωρεί από το Λος Άντζελες, ερίζουν συνολικά έξι ομάδες: Οι Σίξερς, οι Καβαλίερς, οι Χιτ, οι Νάγκες, οι Γουόριορς και οι Τίμπεργουλβς.
Από τις έξι ίσως το μεγαλύτερο buzz να προκαλεί τυχόν επιστροφή του Λεμπρόν στο Μαϊάμι ώστε μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να δημιουργήσει εκ νέου τους big 3.
«Φωτιά» στο σενάριο αυτό έβαλαν βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον YouTuber και streamer N3on.
Στο πρώτο ο Giannis ονοματίζει τον Λεμπρόν ως τον GOAΤ του μπάσκετ λέγοντας ότι «ο αθλητής που μου αρέσει να παρακολουθώ περισσότερο είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς». Όταν, δε, ο N3on του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να τους δουν συμπαίχτες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε δήθεν αδιάφορα «στο Μαϊάμι;» κάνοντας στη συνέχεια ένα νεύμα με υπονοούμενο.
Ωστόσο ως απόδειξη ότι «όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά» θεωρείται ένα τρίτο βίντεο από το ίδιο stream στο οποίο ο N3on του έκανε πλάκα ότι μόλις κυκλοφόρησε η «είδηση» πως ο Λεμπρόν υπέγραψε στους Καβαλίερς. Με εμφανή την αγωνία ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ φαίνεται να ρωτάει ξανά και ξανά αν είναι πλάκα. Όταν στο τέλος του αποκαλύπτουν ότι τον τρολάρουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζητά από τον N3on να πιάσει την καρδιά του λέγοντας «μην το κάνεις αυτό, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή.
Ως κερασάκι στην τούρτα, μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λέει χαρούμενος στο βίντεο: «Μπορεί ακόμα να έχουμε μια ελπίδα»
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για τον Λεμπρόν Τζέιμς που είπε στους Λέικερες ότι αποχωρεί από το Λος Άντζελες, ερίζουν συνολικά έξι ομάδες: Οι Σίξερς, οι Καβαλίερς, οι Χιτ, οι Νάγκες, οι Γουόριορς και οι Τίμπεργουλβς.
Από τις έξι ίσως το μεγαλύτερο buzz να προκαλεί τυχόν επιστροφή του Λεμπρόν στο Μαϊάμι ώστε μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο να δημιουργήσει εκ νέου τους big 3.
«Φωτιά» στο σενάριο αυτό έβαλαν βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον YouTuber και streamer N3on.
Στο πρώτο ο Giannis ονοματίζει τον Λεμπρόν ως τον GOAΤ του μπάσκετ λέγοντας ότι «ο αθλητής που μου αρέσει να παρακολουθώ περισσότερο είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς». Όταν, δε, ο N3on του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να τους δουν συμπαίχτες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε δήθεν αδιάφορα «στο Μαϊάμι;» κάνοντας στη συνέχεια ένα νεύμα με υπονοούμενο.
Giannis Antetokounmpo when asked who the GOAT is:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) July 6, 2026
"The person I like to watch a lot is LeBron James."pic.twitter.com/rgecyNL3sa
Neon: "They want you to be (LeBron’s) teammate."— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 6, 2026
Giannis: "In Miami?"
Neon: "Yea…LeBron.”
Giannis: "🤷♂️"
😅🤣. (h/t @PolymarketHoops)
pic.twitter.com/xDNTUScDX3
Ωστόσο ως απόδειξη ότι «όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά» θεωρείται ένα τρίτο βίντεο από το ίδιο stream στο οποίο ο N3on του έκανε πλάκα ότι μόλις κυκλοφόρησε η «είδηση» πως ο Λεμπρόν υπέγραψε στους Καβαλίερς. Με εμφανή την αγωνία ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ φαίνεται να ρωτάει ξανά και ξανά αν είναι πλάκα. Όταν στο τέλος του αποκαλύπτουν ότι τον τρολάρουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζητά από τον N3on να πιάσει την καρδιά του λέγοντας «μην το κάνεις αυτό, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή.
Ως κερασάκι στην τούρτα, μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λέει χαρούμενος στο βίντεο: «Μπορεί ακόμα να έχουμε μια ελπίδα»
Giannis Antetokounmpo thought LeBron James backdoored their plan to team up after chat spammed him signing to Cleveland 👀— clip 🛸 (@clippedszn) July 6, 2026
“I almost had a heart attack.. feel my heart” pic.twitter.com/LuIkIZhII3
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