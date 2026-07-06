Τέλος το νούμερο 34 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παίρνει το νούμερο 7 στους Χιτ
Τέλος το νούμερο 34 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παίρνει το νούμερο 7 στους Χιτ
Στο live που έκανε ο Greek Freak μαζί με Αμερικανό youtuber ανέφερε ότι σκέφτεται να αλλάξει αριθμό και να πάρει το 7
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή του φέτος αφήνοντας πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από 13 χρόνια για να μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA.
Mαζί με αυτή την αλλαγή, ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να αποχωριστεί το νούμερο «34» που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να το αντικαταστήσει με το νούμερο «7» τώρα που θα αγωνίζεται στους Χιτ.
Mαζί με αυτή την αλλαγή, ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να αποχωριστεί το νούμερο «34» που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να το αντικαταστήσει με το νούμερο «7» τώρα που θα αγωνίζεται στους Χιτ.
BREAKING: Giannis Antetokounmpo announces he doesn’t think he will keep number 34 this year with the Heat— Heat Central (@TheHeatCentral) July 6, 2026
He likes the number 7. 😳 https://t.co/0NeMNBZrLS pic.twitter.com/PRUbdQlJDU
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