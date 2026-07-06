Τέλος το νούμερο 34 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παίρνει το νούμερο 7 στους Χιτ

Στο live που έκανε ο Greek Freak μαζί με Αμερικανό youtuber ανέφερε ότι σκέφτεται να αλλάξει αριθμό και να πάρει το 7