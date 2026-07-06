Τέλος το νούμερο 34 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παίρνει το νούμερο 7 στους Χιτ
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Μιλγουόκι Μπακς Μαϊάμι Χιτ NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τέλος το νούμερο 34 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παίρνει το νούμερο 7 στους Χιτ

Στο live που έκανε ο Greek Freak μαζί με Αμερικανό youtuber ανέφερε ότι σκέφτεται να αλλάξει αριθμό και να πάρει το 7

Τέλος το νούμερο 34 για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παίρνει το νούμερο 7 στους Χιτ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή του φέτος αφήνοντας πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από 13 χρόνια για να μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA.

Mαζί με αυτή την αλλαγή, ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να αποχωριστεί το νούμερο «34» που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια.

Μάλιστα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να το αντικαταστήσει με το νούμερο «7» τώρα που θα αγωνίζεται στους Χιτ.

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