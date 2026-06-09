Μπαρτζώκας για τη «φιλοξενία» του ΟΑΚΑ: «Γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα έσπασε το χέρι του προσπαθώντας να χτυπήσει τη φυσούνα»
Μπαρτζώκας για τη «φιλοξενία» του ΟΑΚΑ: «Γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα έσπασε το χέρι του προσπαθώντας να χτυπήσει τη φυσούνα»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στα όσα αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ, ζήτησε συγγνώμη μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή και σχολίασε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις δύο ομάδες
Στα περιστατικά που, όπως υποστήριξε, έχει βιώσει κατά τις επισκέψεις του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη των «ερυθρολεύκων» επί του Παναθηναϊκού με 102-92 στο τρίτο παιχνίδι των τελικών της Greek Basketball League. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της δημόσιας συγγνώμης που κλήθηκε να εκφράσει έπειτα από απόφαση του αθλητικού δικαστή, μίλησε για λεκτικές επιθέσεις αλλά και για παλαιότερο περιστατικό με φίλαθλο που επιχείρησε να του επιτεθεί στη φυσούνα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβαίνουν όταν ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, περιγράφοντας περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει κατά την είσοδο και έξοδό του από τη φυσούνα του γηπέδου.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στο παρελθόν φίλαθλος του Παναθηναϊκού είχε επιχειρήσει να τον χτυπήσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος στην προσπάθειά του. Μάλιστα, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στον συγκεκριμένο φίλαθλο ως «γνωστό οπαδό της Φιορεντίνα».
« Έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με εμένα στο γήπεδο. Επίσης όταν μπαίνω στην φυσούνα, γιατί το βίντεο είναι αμέσως μετά τη φυσούνα, οι μπουνιές και οι κλωτσιές στο πανί και αυτά που ακούω… Υπάρχει ένας γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα που είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε καμιά φορά η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στον χώρο μπορεί να μην είναι αυτή που πρέπει, αλλά είναι αυτή που είναι»», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως σημείωσε, η συγγνώμη αφορά βίντεο που καταγράφηκε στα αποδυτήρια και δημοσιοποιήθηκε, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είχε καμία αντίδραση ούτε απέναντι στους διαιτητές.
«Επειδή υπάρχει μία απόφαση σήμερα της Αθλητικής Δικαστή στην οποία πρέπει να πω και θα πω μία συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Όπως ξέρετε για 40 αγωνιστικά λεπτά, για τρεις ώρες περίπου που διήρκησε το παιχνίδι δεν είχα την παραμικρή αντίδραση.
Στο πρώτο ημίχρονο δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές ενώ ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε κατέβει κάτω και ζητούσε να πάρω τεχνική ποινή. Δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση και μετά φυσικά πρέπει και ζητάω συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβαίνουν όταν ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, περιγράφοντας περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει κατά την είσοδο και έξοδό του από τη φυσούνα του γηπέδου.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στο παρελθόν φίλαθλος του Παναθηναϊκού είχε επιχειρήσει να τον χτυπήσει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος στην προσπάθειά του. Μάλιστα, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στον συγκεκριμένο φίλαθλο ως «γνωστό οπαδό της Φιορεντίνα».
« Έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με εμένα στο γήπεδο. Επίσης όταν μπαίνω στην φυσούνα, γιατί το βίντεο είναι αμέσως μετά τη φυσούνα, οι μπουνιές και οι κλωτσιές στο πανί και αυτά που ακούω… Υπάρχει ένας γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα που είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε καμιά φορά η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στον χώρο μπορεί να μην είναι αυτή που πρέπει, αλλά είναι αυτή που είναι»», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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Η συγγνώμη μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστήΟ τεχνικός των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του αθλητικού δικαστή, η οποία επέβαλε πρόστιμα στον ίδιο, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, ενώ προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς τον φίλαθλο κόσμο.
Όπως σημείωσε, η συγγνώμη αφορά βίντεο που καταγράφηκε στα αποδυτήρια και δημοσιοποιήθηκε, ενώ υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν είχε καμία αντίδραση ούτε απέναντι στους διαιτητές.
«Επειδή υπάρχει μία απόφαση σήμερα της Αθλητικής Δικαστή στην οποία πρέπει να πω και θα πω μία συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στον χώρο των αποδυτηρίων. Όπως ξέρετε για 40 αγωνιστικά λεπτά, για τρεις ώρες περίπου που διήρκησε το παιχνίδι δεν είχα την παραμικρή αντίδραση.
Στο πρώτο ημίχρονο δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές ενώ ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε κατέβει κάτω και ζητούσε να πάρω τεχνική ποινή. Δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση και μετά φυσικά πρέπει και ζητάω συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο».
Η αναφορά στα πρόστιμα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά τα γεγονότα του αγώνα, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τη διαφορά στο ύψος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στις δύο πλευρές.
«Όμως αναρωτιέμαι, επί τρεις ώρες βρίζανε τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη και τώρα μαθαίνω πως ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο, μεταξύ των οποίων τα 10.000 εγώ, και ο Παναθηναϊκός με 3.000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη».
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