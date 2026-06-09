Μπαρτζώκας για τη «φιλοξενία» του ΟΑΚΑ: «Γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα έσπασε το χέρι του προσπαθώντας να χτυπήσει τη φυσούνα»

Η αναφορά στα πρόστιμα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά τα γεγονότα του αγώνα, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τη διαφορά στο ύψος των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στις δύο πλευρές.«Όμως αναρωτιέμαι, επί τρεις ώρες βρίζανε τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη και τώρα μαθαίνω πως ο Ολυμπιακός χρεώθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο, μεταξύ των οποίων τα 10.000 εγώ, και ο Παναθηναϊκός με 3.000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη».