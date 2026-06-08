Μπαρτζώκας: Ζητώ συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που τραβήχτηκε παράνομα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά από την απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του στο Τ-Center μετά τον 2ο τελικό