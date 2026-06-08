Μπαρτζώκας: Ζητώ συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που τραβήχτηκε παράνομα
Μπαρτζώκας: Ζητώ συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που τραβήχτηκε παράνομα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά από την απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του στο Τ-Center μετά τον 2ο τελικό
Συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο για την συμπεριφορά του μετά από το τέλος του 2ου τελικού στο T-Center ζήτησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε να ζητήσει συγγνώμη ο τεχνικός του Ολυμπιακού και εκείνος το έκανε στη συνέντευξη Τύπου μετά το 102-92 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.
«Πρέπει να πω και θα πω ένα συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως τραβήχτηκε στα αποδυτήρια. Για 40' δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο 1ο ημίχρονο δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση» είπε αρχικά ο κόουτς Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου.
Στη συνέχεια τόνισε: «Φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω. Θέλω όμως να αναρωτηθώ. Επί τρεις ώρες έβριζαν τη γυναίκα μου και τη μάνα μου, εμένα, τους κ. Αγγελόπουλος και τον κ. Λεπενιώτη και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ και ο Παναθηναϊκός με 3000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέμε, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη».
Ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε να ζητήσει συγγνώμη ο τεχνικός του Ολυμπιακού και εκείνος το έκανε στη συνέντευξη Τύπου μετά το 102-92 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.
«Πρέπει να πω και θα πω ένα συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως τραβήχτηκε στα αποδυτήρια. Για 40' δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο 1ο ημίχρονο δεν είπα ούτε κουβέντα στους διαιτητές όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση» είπε αρχικά ο κόουτς Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου.
Στη συνέχεια τόνισε: «Φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω. Θέλω όμως να αναρωτηθώ. Επί τρεις ώρες έβριζαν τη γυναίκα μου και τη μάνα μου, εμένα, τους κ. Αγγελόπουλος και τον κ. Λεπενιώτη και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 ευρώ πρόστιμο μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ και ο Παναθηναϊκός με 3000. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέμε, το λέμε και εμείς λοιπόν, γι’ αυτό και ζητάω συγγνώμη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα