Μπαρτζώκας: Είχα κάποιες αμφιβολίες για το αν έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, αλλά μετά από το σημερινό ματς δεν έχω
Μπαρτζώκας: Είχα κάποιες αμφιβολίες για το αν έχουμε κίνητρο για τον τίτλο, αλλά μετά από το σημερινό ματς δεν έχω
Δείτε τι δήλωσε μετά το τέλος του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL ο προπονητής του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο στις εντός έδρας αναμετρήσεις του στη Stoiximan GBL και πλέον απέχει μία νίκη από την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ οι παίκτες του με την αγωνιστική συμπεριφορά τους, του έδειξαν ότι έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο για τον τίτλο.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των ερυθρόλευκων:
«Δυο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες καλούνται να δώσουν διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, το ελέγξαμε με εξαίρεση μια στιγμή που πέρασε ο ΠΑΟ μπροστά στο σκορ. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά υπάρχει κούραση σωματική και πνευματική καθώς είμαστε στο φινάλε της σεζόν κι αυτό ισχύει σε όλα τα πρωταθλήματα και για τις περισσότερες ομάδες. Αυτό που μετράει όμως είναι η νίκη».
Για τη διαφορετική εικόνα της ομάδας του: «Εχουμε πάντα μια επιλογή για το πως θα παίξουμε. Οι παίκτες όμως αποφασίζουν πως θα εκτελέσουν το πλάνο και αυτό εξαρτάται από το πως παρασύρονται, ας μην ξεχνάμε ότι οι σφυγμοί τους είναι... 200. Σήμερα όμως μας έδωσε μεγάλη βοήθεια και ο κόσμος που ήταν συγκλονιστικός»
Για το ότι η ομάδα του απέχει μία νίκη από τον τίτλο: «Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση της κατάστασης γιατί μετά την κατάκτηση της Euroleague υπάρχει ένα άδειασμα σωματικό και πνευματικό. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το κίνητρο σου δίνει τις νίκες. Σίγουρα κίνητρο έχει και ο Παναθηναϊκός, όμως έχουμε κι εμείς. Είχα κάποιες αμφιβολίες, αλλά μετά από το σημερινό ματς δεν έχω».
Για τον Ντόρσεϊ: «Σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση και ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο επόμενο παιχνίδι»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ οι παίκτες του με την αγωνιστική συμπεριφορά τους, του έδειξαν ότι έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο για τον τίτλο.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο τεχνικός των ερυθρόλευκων:
«Δυο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες καλούνται να δώσουν διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, το ελέγξαμε με εξαίρεση μια στιγμή που πέρασε ο ΠΑΟ μπροστά στο σκορ. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά υπάρχει κούραση σωματική και πνευματική καθώς είμαστε στο φινάλε της σεζόν κι αυτό ισχύει σε όλα τα πρωταθλήματα και για τις περισσότερες ομάδες. Αυτό που μετράει όμως είναι η νίκη».
Για τη διαφορετική εικόνα της ομάδας του: «Εχουμε πάντα μια επιλογή για το πως θα παίξουμε. Οι παίκτες όμως αποφασίζουν πως θα εκτελέσουν το πλάνο και αυτό εξαρτάται από το πως παρασύρονται, ας μην ξεχνάμε ότι οι σφυγμοί τους είναι... 200. Σήμερα όμως μας έδωσε μεγάλη βοήθεια και ο κόσμος που ήταν συγκλονιστικός»
Για το ότι η ομάδα του απέχει μία νίκη από τον τίτλο: «Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση της κατάστασης γιατί μετά την κατάκτηση της Euroleague υπάρχει ένα άδειασμα σωματικό και πνευματικό. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το κίνητρο σου δίνει τις νίκες. Σίγουρα κίνητρο έχει και ο Παναθηναϊκός, όμως έχουμε κι εμείς. Είχα κάποιες αμφιβολίες, αλλά μετά από το σημερινό ματς δεν έχω».
Για τον Ντόρσεϊ: «Σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση και ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο επόμενο παιχνίδι»
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