Σερέλης: Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, βίντεο
SPORTS
Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Εργκίν Αταμάν Χρήστος Σερέλης

Σερέλης: Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, βίντεο

Τι δήλωσε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση του Game 3 των τελικών της GBL

Σερέλης: Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, βίντεο
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Ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός και στον δεύτερο αγώνα των τελικών της Stoiximan GBL που διεξήχθη στο ΣΕΦ, αλλά έφυγε και πάλι ηττημένος με τον Εργκίν Αταμάν να εκρήγνυται στο 39' για τον μη καταλογισμό φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις σε προσπάθεια για τρεις πόντους και αν αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές.

Ο βοηθός του Χρήστος Σερέλης δεν εμφανίστηκε στο flash interview για να μιλήσει στην κάμερα της ΕΡΤ, αλλά εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου όπου έκανε το εξής λακωνικό σχόλιο:

«Μετά δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ θα μου επιτρέψετε μία παρατήρηση μόνο. Δύο πολύ υψηλού επιπέδου ομάδες, μάχονται για τον τίτλο στη Basket League, χωρίς να έχουν πολύ μεγάλες διαφορές, αλλά σ' αυτά τα δύο ματς στο ΣΕΦ οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού».
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