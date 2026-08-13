Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ ύπτιο ως 7ος ο Χρήστου, βίντεο
SPORTS
Απόστολος Χρήστου Κολύμβηση Παρίσι

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ ύπτιο ως 7ος ο Χρήστου, βίντεο

Ο Έλληνας κολυμβητής προκρίθηκε με 24.44 στον τελικό της Παρασκευής 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 50μ ύπτιο ως 7ος ο Χρήστου, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το «παρών» σε ακόμη έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης θα δώσει ο Απόστολος Χρήστου, αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής σημείωσε χρόνο 24.44 στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο και προκρίθηκε ως έβδομος στον αυριανό (14/8, 20:51) τελικό. Για να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, που κατέχει από τις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, ή ακόμη και για να ανέβει στο βάθρο, ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης θα πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση, αφού το επίπεδο είναι πολύ ανεβασμένο.



Οι Ρώσοι Πάβελ Σαμουσένκο και Κλιμέντ Κολεσνίκοφ βάζουν ψηλά τον πήχη με 24.03 και 24.14 αντίστοιχα, ενώ από κοντά τους ακολουθεί ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα, που έκανε 24.20. Προκρίθηκαν επίσης ο Ισραηλινός Τομέρ Γιάκοβ Σούστερ με 24.36, ο Ισπανός Ιβάν Μαρτίνεθ με 24.40, ο Γάλλος Γιοάν Εντόι-Μπρουάρ με 24.43 και, μόλις και μετά βίας, ο Ιταλός Τόμας Τσέκον με 24.45.




ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης