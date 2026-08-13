Στην Κωνσταντινούπολη το Σούπερ Καπ Ισπανίας το 2027
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Σούπερ Καπ Ισπανίας Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Κωνσταντινούπολη

Στην Κωνσταντινούπολη το Σούπερ Καπ Ισπανίας το 2027

Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η δευτεραθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ και η -φιναλίστ του Copa del Rey- Ατλέτικο Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για το τρόπαιο του υπερπρωταθλητή Ισπανίας το διάστημα 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη

Στην Κωνσταντινούπολη το Σούπερ Καπ Ισπανίας το 2027
Το προσεχές Σούπερ Καπ Ισπανίας θα λάβει χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη και όχι στη Σαουδική Αραβία, όπου θα διεξάγεται ταυτόχρονα το Κύπελλο Ασίας, όπως γνωστοποίησε σήμερα (13/8) η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).

Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η δευτεραθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ και η -φιναλίστ του Copa del Rey- Ατλέτικο Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για το τρόπαιο του υπερπρωταθλητή Ισπανίας το διάστημα 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Από το 2020, το Σούπερ Καπ Ισπανίας διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, αλλά η χώρα της Μέσης Ανατολής θα φιλοξενήσει το Κύπελλο Ασίας του 2027 από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου, γεγονός που δικαιολογεί την αλλαγή τόπου διεξαγωγής. Όπως αναφέρει η RFEF στην ανακοίνωσή της, το Σούπερ Καπ Ισπανίας θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028.

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