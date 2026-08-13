Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Στην Κωνσταντινούπολη το Σούπερ Καπ Ισπανίας το 2027
Στην Κωνσταντινούπολη το Σούπερ Καπ Ισπανίας το 2027
Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η δευτεραθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ και η -φιναλίστ του Copa del Rey- Ατλέτικο Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για το τρόπαιο του υπερπρωταθλητή Ισπανίας το διάστημα 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη
Το προσεχές Σούπερ Καπ Ισπανίας θα λάβει χώρα στις αρχές Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη και όχι στη Σαουδική Αραβία, όπου θα διεξάγεται ταυτόχρονα το Κύπελλο Ασίας, όπως γνωστοποίησε σήμερα (13/8) η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).
Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η δευτεραθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ και η -φιναλίστ του Copa del Rey- Ατλέτικο Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για το τρόπαιο του υπερπρωταθλητή Ισπανίας το διάστημα 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.
Από το 2020, το Σούπερ Καπ Ισπανίας διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, αλλά η χώρα της Μέσης Ανατολής θα φιλοξενήσει το Κύπελλο Ασίας του 2027 από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου, γεγονός που δικαιολογεί την αλλαγή τόπου διεξαγωγής. Όπως αναφέρει η RFEF στην ανακοίνωσή της, το Σούπερ Καπ Ισπανίας θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028.
Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η δευτεραθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, η κυπελλούχος Ρεάλ Σοσιεδάδ και η -φιναλίστ του Copa del Rey- Ατλέτικο Μαδρίτης θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» για το τρόπαιο του υπερπρωταθλητή Ισπανίας το διάστημα 2-7 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.
Από το 2020, το Σούπερ Καπ Ισπανίας διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, αλλά η χώρα της Μέσης Ανατολής θα φιλοξενήσει το Κύπελλο Ασίας του 2027 από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου, γεγονός που δικαιολογεί την αλλαγή τόπου διεξαγωγής. Όπως αναφέρει η RFEF στην ανακοίνωσή της, το Σούπερ Καπ Ισπανίας θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία το 2028.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα