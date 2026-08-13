Ερυθρός Αστέρας: Ο Ριέρα αντικαταστάτης του Στάνκοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου
SPORTS
Ερυθρός Αστέρας Αλμπερτ Ριέρα Ντέγιαν Στάνκοβιτς

Ερυθρός Αστέρας: Ο Ριέρα αντικαταστάτης του Στάνκοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου

Ο Άλμπερτ Ριέρα επιστρέφει στους πάγκους υπογράφοντας διετές συμβόλαιο στον Ερυθρό Αστέρα

Ερυθρός Αστέρας: Ο Ριέρα αντικαταστάτης του Στάνκοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου
Ο Άλμπερτ Ριέρα είναι ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα. 

Ο Ισπανός τεχνικός ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αντικαταστήσει τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς ο οποίος «τελείωσε» μετά από τον αποκλεισμό από την Χαποέλ Μπερ Σεβά στον 3ο προκριματικό του Champions Legaue. 

O Ριέρα υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ενώ έχει καθίσει στους πάγκους των Τσέλιε, Μπορντό και Ολύμπια Λουμπλιάνας.

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