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Ερυθρός Αστέρας: Ο Ριέρα αντικαταστάτης του Στάνκοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου
Ερυθρός Αστέρας: Ο Ριέρα αντικαταστάτης του Στάνκοβιτς στον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου
Ο Άλμπερτ Ριέρα επιστρέφει στους πάγκους υπογράφοντας διετές συμβόλαιο στον Ερυθρό Αστέρα
Ο Άλμπερτ Ριέρα είναι ο νέος προπονητής του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Ισπανός τεχνικός ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αντικαταστήσει τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς ο οποίος «τελείωσε» μετά από τον αποκλεισμό από την Χαποέλ Μπερ Σεβά στον 3ο προκριματικό του Champions Legaue.
O Ριέρα υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ενώ έχει καθίσει στους πάγκους των Τσέλιε, Μπορντό και Ολύμπια Λουμπλιάνας.
Ο Ισπανός τεχνικός ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αντικαταστήσει τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς ο οποίος «τελείωσε» μετά από τον αποκλεισμό από την Χαποέλ Μπερ Σεβά στον 3ο προκριματικό του Champions Legaue.
O Ριέρα υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ενώ έχει καθίσει στους πάγκους των Τσέλιε, Μπορντό και Ολύμπια Λουμπλιάνας.
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