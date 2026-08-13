Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 100μ πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη, βίντεο
SPORTS
Αννα Ντουντουνάκη Κολύμβηση Γεωργία Δαμασιώτη

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 100μ πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη, βίντεο

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια με 56.99  πέρασε άνετα στον τελικό της Παρασκευής εκεί όπου θα είναι και η Γεωργία Δαμασιώτη 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 100μ πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη, βίντεο
Το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που έψαχνε εδώ και πέντε χρόνια, η Αννα Ντουντουνάκη το πέτυχε απόψε, στον ημιτελικό των 100μ. πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης του Παρισιού.

Η 31χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού πέτυχε ένα εκπληκτικό 56.99 στη δεύτερη σειρά, τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο, πίσω από την -κάτοχο του τίτλου- Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, η οποία ισοφάρισε το ρεκόρ αγώνων της Σάρα Σιέστρεμ με 55.89, και τη Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ (56.79).



Το προηγούμενο ρεκόρ της Ντουντουνάκη ήταν 57.25 και το είχε πετύχει στις 25 Ιουλίου 2021, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πάλι στον ημιτελικό (τότε όμως είχε μείνει για μία θέση εκτός τελικού).

Στον αυριανό (14/8, 19:30) τελικό των 100μ. πεταλούδα θα υπάρχει και δεύτερη ελληνική συμμετοχή, καθώς η Γεωργία Δαμασιώτη με 57.87 κατέλαβε την όγδοη θέση και προκρίθηκε. Οι υπόλοιπες φιναλίστ θα είναι η Ρωσίδα (ουδέτερη) Ντάρια Κλεπίκοβα (57.30), η Βρετανή Κιάνα ΜακΙνες (57.31), η Σλοβάκα Ταμάρα Ποτότσκα (57.37) και η Λευκορωσίδα (επίσης ουδέτερη) Αναστασίγια Κουλιάσοβα (57.63).

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