Το 2026 μέσω του 32ου Διάπλου, η doValue Greece υποστήριξε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας της Τήλου και Νισύρου.
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν για τον τρίτο τελικό Νικς-Σπερς λόγω... Τραμπ!
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν για τον τρίτο τελικό Νικς-Σπερς λόγω... Τραμπ!
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο ιδιοκτήτης των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν
Οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν ήδη πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ με 2-0 και τα ξημερώματα της Τρίτης (8/6) ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο Madison Square Garden, με στόχο ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο.
Η αναμέτρηση, ωστόσο, αποκτά και έντονο ενδιαφέρον, καθώς στις εξέδρες του θρυλικού γηπέδου θα βρίσκεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο ιδιοκτήτης των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν. Λόγω της προεδρικής παρουσίας, η διοίκηση της ομάδας της Νέας Υόρκης εξέδωσε ανακοίνωση-προειδοποίηση προς τους φιλάθλους, ξεκαθαρίζοντας πως οι έλεγχοι θα είναι εξαιρετικά αυστηροί.
«Καθώς πλησιάζουμε στο Game 3 των Τελικών του NBA τη Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα), το Madison Square Garden και η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Secret Service) θέλουν να συμβάλουν ώστε να εξασφαλιστεί μια ασφαλής και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους κατόχους εισιτηρίων, κοινοποιώντας σημαντικές διαδικασίες ασφαλείας που θα ισχύουν.
Θα εφαρμοστεί αυστηρή απαγόρευση εισόδου με τσάντες (σ.σ. no-bag policy) και οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιορίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο απολύτως απαραίτητο. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να αναμένουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδό τους στο Madison Square Garden, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων παρόμοιων με εκείνους της TSA (σ.σ. της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών).
Συνιστάται έντονα στους θεατές να προσέλθουν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο ασφαλείας και την είσοδο».
Πηγή: gazzetta.gr
Η αναμέτρηση, ωστόσο, αποκτά και έντονο ενδιαφέρον, καθώς στις εξέδρες του θρυλικού γηπέδου θα βρίσκεται και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε την επίσημη πρόσκληση που του απηύθυνε ο ιδιοκτήτης των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν. Λόγω της προεδρικής παρουσίας, η διοίκηση της ομάδας της Νέας Υόρκης εξέδωσε ανακοίνωση-προειδοποίηση προς τους φιλάθλους, ξεκαθαρίζοντας πως οι έλεγχοι θα είναι εξαιρετικά αυστηροί.
June 6, 2026
Η ανακοίνωση των Νικς
«Καθώς πλησιάζουμε στο Game 3 των Τελικών του NBA τη Δευτέρα το βράδυ (σ.σ. ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα), το Madison Square Garden και η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Secret Service) θέλουν να συμβάλουν ώστε να εξασφαλιστεί μια ασφαλής και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους κατόχους εισιτηρίων, κοινοποιώντας σημαντικές διαδικασίες ασφαλείας που θα ισχύουν.
Θα εφαρμοστεί αυστηρή απαγόρευση εισόδου με τσάντες (σ.σ. no-bag policy) και οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιορίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στο απολύτως απαραίτητο. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να αναμένουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδό τους στο Madison Square Garden, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων παρόμοιων με εκείνους της TSA (σ.σ. της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών).
Συνιστάται έντονα στους θεατές να προσέλθουν τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο ασφαλείας και την είσοδο».
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα