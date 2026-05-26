Νταμπλούχος ο ΠΑΟΚ στο χάντμπολ: Επικράτησε άνετα 29-20 της ΑΕΚ στον 4ο τελικό της Α1 γυναικών, βίντεο

Ο ΠΑΟΚ με διαδοχικά γκολ των Κερλίδη, Πρέμοβιτς, Γκρμπάσεβιτς και Ανδρίτσου ξέφυγε με 9-2 (12').Η Βιτκόφσκα και η Γκόμες μείωσαν για τις φιλοξενούμενες σε 9-5 (17'), η Κερλίδη έφερε τον ΠΑΟΚ στο 13-7 (24'), η ΑΕΚ παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα μείωσε σε 13-9 (29΄), με τον ΠΑΟΚ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 15-10.Η ΑΕΚ με το δικό της 3-0, μείωσε σε 17-13 (36'), όμως ο ΠΑΟΚ με βάση την τερματοφύλακα Εμμανουέλα Τσικνάκη (14 αποκρούσεις σε εκείνο το σημείο) ξέφυγε και πάλι με 20-13 (41').Ο ΠΑΟΚ με γκολ από τη Σεβδίλη ξέφυγε με 22-14 στο 44', η ΑΕΚ συνέχισε να μη βρίσκει λύσεις, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε τον αγώνα σε χαμηλό τέμπο, μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα οκτώ γκολ (23-15) και χωρίς να απειληθεί έφθασε στο τελικόΤα πεντάλεπτα: 3-0, 6-2, 9-3, 11-6, 13-7, 15-10 (ημ.), 17-12, 19-13, 22-14, 23-15, 26-18,12 Αναγέννηση Άρτας (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006)7 Νέα Ιωνία (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2024, 2025)7 ΠΑΟΚ (2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026)6 ΓΕ Βέροιας (1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)6 Ορμή Πάτρας (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)4 Άρης Νίκαιας (1982, 1983, 1984, 1985)2 Αθηναϊκός (1986, 1987)1 ΑΣΕ Δούκα (1994)